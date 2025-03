VALE LP & LIL JOLIE: da venerdì in digitale il nuovo singolo “LE RAGAZZE DELLA VALLE”

Da venerdì 14 marzo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “LE RAGAZZE DELLA VALLE”, il nuovo singolo di VALE LP e LIL JOLIE, pubblicato su etichetta Sugar Music – BMG. Un brano che si preannuncia come un inno per tutte quelle ragazze e quei ragazzi che, come le due cantautrici, hanno lasciato la provincia alla ricerca di un sogno.

“Le ragazze della valle sono ragazze che come noi spesso vengono dalla provincia e che la lasciano, con coraggio, alla ricerca di un sogno, qualunque sia il sogno e qualunque sia la provincia” spiegano VALE LP e LIL JOLIE. La Valle, però, non è solo un luogo geografico, ma anche una condizione mentale, un simbolo delle difficoltà e dei limiti che si possono incontrare in qualsiasi contesto. “Lo diciamo con orgoglio di essere ragazze della Valle, lo siamo tutti i giorni, è parte della nostra vita.”

Il brano sarà parte del joint album di prossima uscita che includerà anche “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”, la canzone con cui le due artiste hanno partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte nel mese di febbraio. Durante la loro esibizione, VALE LP e LIL JOLIE hanno portato sul palco un messaggio potente e necessario: al termine della performance, hanno mostrato due cartelli con la scritta “SE IO NON VOGLIO TU NON PUOI”, portando così nelle case di tutta Italia e oltre il messaggio della fondazione Una Nessuna Centomila, guidata da Fiorella Mannoia.

La forza delle loro parole troverà spazio anche nei live: proprio dal titolo del nuovo singolo prende il nome il tour “LE RAGAZZE DELLA VALLE LIVE”, che vedrà VALE LP e LIL JOLIE protagoniste il 4 ottobre sul palco de La Santissima di Napoli e il 9 ottobre su quello del Largo Venue di Roma. Un’occasione per celebrare la musica, l’indipendenza e il diritto di inseguire i propri sogni, senza confini né limiti.