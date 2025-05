VALE LP & LIL JOLIE: venerdì 23 maggio esce il joint album “LE RAGAZZE DELLA VALLE”

Il 23 maggio 2025 segna il debutto del tanto atteso album congiunto di VALE LP e LIL JOLIE, intitolato “LE RAGAZZE DELLA VALLE”, pubblicato su etichetta Sugar Music – BMG. L’album sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e promette di essere un viaggio musicale denso di emozioni e riflessioni profonde.

Tra le sette tracce che compongono l’album spiccano il singolo sanremese “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”, il manifesto “Le Ragazze della Valle” e “Dalle 9 alle 9”, che vede la collaborazione di IRBIS. Il progetto riflette esperienze personali e collettive delle due artiste, che hanno condiviso viaggi, sfide e sogni fin dai tempi dell’adolescenza.

VALE LP e LIL JOLIE descrivono l’album come un processo di crescita personale e artistica. “Sembra un disco d’amore, ma in realtà parla di un amore più grande, quello per noi stesse e per la nostra comunità”, spiegano le cantautrici. Hanno scelto di lavorare con il produttore Stabber per fondere sonorità elettro-rock e post-punk, creando un concept album che rappresenta la loro essenza e le emozioni che desiderano condividere.

La title track “Le ragazze della valle” è un inno a coloro che lasciano la propria provincia alla ricerca di un sogno. Come spiegano le artiste, “La Valle può anche essere un luogo mentale, non solo fisico, chiunque può sentirsi una Ragazza della Valle”. Seguono tracce come “GOOGLEAMORE”, un brano che riflette la crescita e la ribellione, e “Non ho bisogno di te”, che esplora l’affettività e l’indipendenza emotiva.

L’album si chiude con “Sole (intorno a noi)”, una canzone che racconta il viaggio personale e la forza dell’amore e dell’amicizia. VALE LP e LIL JOLIE sono pronte a portare queste storie sui palchi italiani durante “LE RAGAZZE DELLA VALLE LIVE”, con date previste nei club di Napoli e Roma in ottobre. I biglietti sono già disponibili, promettendo di offrire un’esperienza unica e coinvolgente per il pubblico.

Con “LE RAGAZZE DELLA VALLE”, VALE LP e LIL JOLIE non solo celebrano la loro amicizia e il loro percorso musicale, ma invitano l’ascoltatore a riflettere sull’amore di sé e sugli ideali che le hanno guidate finora.