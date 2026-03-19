Valerio Aprea ospite d’eccezione nel quarto episodio di “Avvocato Ligas” con Luca Argentero

Un nuovo caso, un compleanno complicato e vecchie ferite sentimentali: torna domani, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, il quarto episodio di “Avvocato Ligas”, il legal drama con Luca Argentero nei panni dell’avvocato penalista Lorenzo Ligas. Dopo aver conquistato il pubblico con la sua ironia e il carisma da “rockstar del Tribunale di Milano”, il protagonista si ritroverà ancora una volta al centro di intrecci professionali e personali che metteranno alla prova il suo fragile equilibrio.

Nel nuovo episodio farà il suo debutto Valerio Aprea nel ruolo di Sandro Masi, un conduttore radiofonico dai toni populisti accusato di istigazione a delinquere. Il personaggio, dalle idee sopra le righe e dalle intenzioni ambigue, offrirà a Ligas e alla sua giovane collaboratrice Marta Carati (interpretata da Marina Occhionero) una sfida legale e morale tutt’altro che semplice.

Ma non saranno solo le aule di tribunale a mettere alla prova l’avvocato. Nella sfera privata, Ligas dovrà confrontarsi con il compleanno della figlia Laura e con il nuovo compagno della sua ex moglie, Ayman, interpretato da Raz Degan. Un equilibrio fragile che rischia di incrinarsi definitivamente, soprattutto quando la competizione sentimentale prende il sopravvento sulla ragione. Come anticipa la sinossi, “Un confronto i cui risultati saranno catastrofici.”

Nel cast, accanto ad Argentero, troviamo anche Barbara Chichiarelli nel ruolo della pubblica ministera Annamaria Pastori, storica rivale di Ligas, insieme a Gaia Messerklinger nei panni di Patrizia, l’ex moglie, e Flavio Furno in quello di Paolo, il suo migliore amico. Proprio quest’ultimo sarà protagonista, insieme ad Argentero, di una delle scene più significative dell’episodio, quando – in un momento apparentemente disteso – invita l’amico a riflettere sul proprio atteggiamento verso Patrizia e a mostrare “la parte migliore di sé… ammesso che esista.”

La serie, tratta dal romanzo “Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti” di Gianluca Ferraris (edito da Corbaccio), si compone di sei episodi prodotti da Sky Studios e Fabula Pictures, con la regia di Fabio Paladini e una squadra di sceneggiatori che include Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco.

Ogni settimana, fino al 3 aprile, “Avvocato Ligas” continuerà a raccontare le sfumature più complesse del suo protagonista: un uomo brillante ma imperfetto, diviso tra la passione per la giustizia e la difficoltà di gestire la propria vita privata. Grazie a Sky Extra, i clienti Sky da più di tre anni potranno accedere in anteprima on demand ai nuovi episodi ogni martedì con Primissime.

Con la presenza di Valerio Aprea e con intrecci sempre più intensi tra lavoro e sentimenti, il quarto appuntamento con “Avvocato Ligas” promette di essere uno dei capitoli più umani e incisivi della stagione, capace di mostrare quanto, dietro la toga di un grande penalista, possa nascondersi la vulnerabilità di un uomo che cerca ancora di capire se la giustizia valga anche per il proprio cuore.