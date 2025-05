VALERIO PICCOLO è tra i 6 candidati ai NASTRI D’ARGENTO per la categoria “Migliore Canzone originale”

Il musicista e cantautore Valerio Piccolo continua a raccogliere successi, essendo stato annoverato tra i 6 candidati ai Nastri D’Argento per la categoria “Migliore Canzone Originale”. La sua canzone “E SI’ ARRIVATA PURE TU”, parte della colonna sonora del film di Paolo Sorrentino “PARTHENOPE”, è stata presentata al prestigioso 77° Festival di Cannes.

Il prossimo venerdì 6 giugno, Piccolo sarà presente al Disclan Record Store di Salerno per proporre dal vivo il suo ultimo album “SENSO”. L’evento inizierà alle ore 20:00 presso via Roma 32, un’opportunità unica per ascoltare dal vivo le melodie di uno degli artisti più poliedrici della scena musicale italiana.

Di recente, Valerio Piccolo ha anche pubblicato online il video del brano “IL TUFFO“, parte integrante della versione fisica dell’album “SENSO”. Girato sotto la regia di Francesca Romana Zanni e con la direzione della fotografia affidata ad Alessio Saglio, il video racconta una scena di vita quotidiana attraverso un’estetica minimalista e coinvolgente. Le riprese sono state effettuate nel suggestivo colonnato del Planetario dell’EUR a Roma, una location di grande valore artistico e architettonico, che richiama l’Esposizione Universale di Roma del 1942.

Valerio Piccolo, originario di Caserta e attivo tra Roma e New York, è noto non solo per la sua musica ma anche per il suo lavoro come traduttore e adattatore di dialoghi per oltre 350 film, collaborando con registi di fama mondiale come Steven Spielberg, David Lynch e Quentin Tarantino. La sua carriera musicale vanta collaborazioni con figure di rilievo come Suzanne Vega e Rick Moody, con cui ha creato progetti innovativi che uniscono musica e letteratura.

Dopo il live di Salerno, Valerio Piccolo proseguirà il suo “Vinyl tour” con ulteriori date ad Avellino, Caserta e Napoli. L’approccio artistico di Piccolo, che fonde suoni, parole e immagini in modi sorprendenti, continua a riscuotere consensi, non solo in Italia ma anche nel panorama internazionale. Il suo lavoro versatile e apprezzato lo ha già portato a ricevere importanti riconoscimenti, tra cui il Gran Premio Internazionale del Doppiaggio e l’Anello d’Oro al festival “Voci nell’Ombra”.