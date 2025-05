Valerio Piccolo presenta l’album “SENSO” e il nuovo brano “Il Tuffo”

Il musicista e cantautore Valerio Piccolo si prepara a stupire nuovamente i suoi fan con l’uscita del nuovo brano “Il Tuffo”, disponibile in digitale dall’8 maggio. La canzone è una delle novità contenute nella versione fisica dell’album “Senso”, in arrivo lo stesso giorno. “Il Tuffo affronta con leggerezza i temi che sono presenti un po’ in tutto il mio album – dichiara Piccolo – Essere davanti a un bivio, a una scelta, a una svolta. E trovare, in sé stessi e nell’amore, la forza e il coraggio di lanciarsi, di ‘tuffarsi’, appunto, verso un cambiamento”.

Valerio Piccolo, noto per la sua collaborazione con la folksinger americana Suzanne Vega e per la sua attività di traduttore e adattatore per il cinema, presenta così il suo lavoro più intimo e personale. L’album “Senso” contiene il brano originale “E si’ arrivata pure tu” dal nuovo film di Paolo Sorrentino “Parthenope”. L’opera esplora la ricerca di sé nella quotidianità, raccontando le piccole sfide di ogni giorno e trovando bellezza negli attimi più semplici.

Per celebrare l’uscita del suo nuovo album, Piccolo darà vita a una serie di eventi live. Mercoledì 7 maggio sarà a Bologna presso il Semm Record Store, mentre giovedì 8 maggio si esibirà al Detune di Milano. “Sicuramente è il mio disco più intimo. Degli album che ho scritto, è quello in cui mi metto più a nudo, in cui parlo più di me e delle mie riflessioni sul senso della vita”, afferma Piccolo, “È un viaggio verso il dentro, verso il profondo. E per parlare di me in questo modo avevo bisogno di un ambiente sonoro che fosse anch’esso intimo, e che mi rispecchiasse”.

La tracklist di “Senso” include dieci brani che promettono di guidare l’ascoltatore in un viaggio di introspezione e serenità. Le date del tour di Valerio Piccolo toccheranno diverse città italiane, offrendo al pubblico la possibilità di immergersi nel suo universo musicale.