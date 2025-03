Vans e Little Simz insieme per la nuova Premium Old Skool Music Collection

Vans ha lanciato il nuovo capitolo della Premium Old Skool Music Collection in collaborazione con l’artista Little Simz e la skater Helena Long. La campagna celebra l’iconica silhouette della Old Skool e il suo impatto nella musica e nello skateboarding, unendo tradizione e innovazione per ispirare la prossima generazione di pionieri culturali.

La Old Skool è stata lanciata nel 1977 come Style 36, diventando la seconda scarpa da skate di Vans e la prima ad avere la famosa Sidestripe. Grazie al suo design rivoluzionario, ha conquistato sia gli skater che la scena musicale underground, diventando un’icona culturale. La Premium Old Skool Music Collection si ispira a tre diverse epoche e generi musicali, reinterpretando la scarpa con materiali raffinati e una costruzione moderna.

Little Simz, ambassador di Vans, ha girato la campagna a Johannesburg insieme a Helena Long e Fenn O’Meally. La rapper ha recentemente rilasciato il singolo “Flood” e indossa la Old Skool Checkerboard nella campagna, progettata per celebrare l’anticonformismo e lo spirito di sfida che ha caratterizzato la scarpa fin dalla sua creazione.

“La Old Skool è un’icona senza tempo che ha lasciato un segno sia nello skateboarding che nella musica. Sono entusiasta di far parte di questa collaborazione e celebrare la sua eredità insieme a Vans.” – Little Simz

La nuova collezione presenta una silhouette rivisitata con ammortizzazione migliorata, vestibilità ottimizzata e dettagli di design retro. Le solette Sola Foam ADC al 30% bio-based offrono comfort duraturo, mentre i fianchi lucidi e il foxing tape più alto richiamano lo stile Vans degli anni ’90.

Vans ha coinvolto artisti come The Paranoyds, Voice of Baceprot e HiTech per esaltare lo spirito “Off The Wall” delle Old Skool. La Premium Old Skool Music Collection sarà disponibile nei negozi Vans e online a partire dal 6 marzo.

Con la Premium Old Skool Music Collection, Vans continua a ispirare l’espressione creativa attraverso la musica, lo skateboarding e lo stile, mantenendo viva l’eredità di un’icona culturale. Per ulteriori informazioni e per visualizzare la collezione, visitate il sito ufficiale di Vans.