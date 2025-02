Vans e Nicole McLaughlin si ritrovano per la Slip-On RS

Vans ha annunciato la sua seconda collaborazione con la designer multidisciplinare e visionaria creativa Nicole McLaughlin.

Nata dalla curiosità e dalla sua natura esplorativa, la collezione Vans x Nicole McLaughlin è un concentrato di avventura. Conosciuta per la sua capacità di riciclare materiali monouso in design innovativi e multifunzionali, Nicole porta il suo spirito giocoso in questa collezione limitata. Mescolando aspetti pratici con la sua prospettiva creativa, la collaborazione offre una fusione unica di stile e funzionalità.

Fa parte della collaborazione la Vans x Nicole McLaughlin Slip-On RS, dotata di una tipica tasca da zaino sulla punta e di fibbie in nylon regolabili. La Slip-On RS è progettata considerando la durabilità e funzionalità della scarpa, con una tomaia realizzata in tela riciclata al 40% e trattata con DWR privo di PFC per garantire l’impermeabilità, mentre le scanalature sulla suola offrono maggiore trazione su superfici diverse. Unendo utilità e stile, lo zaino coordinato Vans x Nicole McLaughlin funge anche da porta magnesite da arrampicata ed è realizzato in tela riciclata al 40%, mentre il calzino Vans x Nicole McLaughlin, in cotone organico all’80%, presenta una tasca cargo per maggiore praticità.

La campagna Vans x Nicole McLaughlin presenta la collezione attraverso una serie di piccole repliche di oggetti della vita reale. In un’ottica fuori dagli schemi, la Vans x Nicole McLaughlin Slip-On RS viene dotata di piccoli oggetti che fuoriescono dalle tasche accessorie per simulare l’allestimento di un campo base. La collezione è anche inserita in una versione in miniatura dell’atelier di Nicole, ridefinendo i modi inaspettati in cui adatta il suo processo creativo e il suo approccio fai-da-te. Lo styling della campagna è stato diretto e scattato dalla stessa Nicole McLaughlin.

La Vans x Nicole McLaughlin Slip-On RS sarà disponibile in due varianti di colore, Tan e Grey, mentre lo zaino Vans x Nicole McLaughlin e i calzini Vans x Nicole McLaughlin saranno disponibili nella colorazione Oatmeal.

“Amo la cultura del fai-da-te e i design con cui le persone possono interagire e che possono ulteriormente personalizzare” afferma Nicole McLaughlin. “Incoraggio le persone a personalizzare i propri pezzi e sono entusiasta di vedere come verranno indossati!”.

La collezione Vans x Nicole McLaughlin sarà disponibile a partire da mercoledì 26 febbraio sul sito Vans e presso rivenditori selezionati a partire da giovedì 27 febbraio.