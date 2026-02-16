Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Vans e PALACE tornano a collaborare e lo fanno con un modello destinato a far parlare la scena skate. Le nuove Vans Low 2 by PALACE arrivano in edizione limitata con l’obiettivo di unire performance tecniche di alto livello e un’estetica co-branded capace di fondere l’anima californiana di Vans con l’attitudine street del brand londinese.

Progettate per lo skateboarding moderno, le Vans Low 2 si basano sulla classica struttura low-top vulcanizzata di Vans, una scelta che garantisce il perfetto equilibrio tra protezione dagli impatti, resistenza e sensibilità sulla tavola. Il risultato è una scarpa pensata per chi pretende precisione sotto i piedi senza rinunciare allo stile.

Uno dei punti di forza del modello è il comparto tecnico. Le solette PopCush™ assicurano il massimo assorbimento degli urti e un controllo estremamente preciso, mentre gli inserti DuraCap™ nelle aree ad alta usura aumentano sensibilmente la durata della scarpa anche nelle sessioni più intense. A completare il pacchetto interviene la mescola in gomma SickStick™, abbinata all’iconica suola waffle Vans, che offre grip superiore e controllo affidabile sia sulla tavola sia sull’asfalto.

Dal punto di vista estetico, le Vans Low 2 by PALACE si presentano in due colorway esclusive, sviluppate congiuntamente dai due brand. I dettagli co-branded riflettono il linguaggio visivo irriverente di PALACE, mantenendo al tempo stesso l’heritage skate che ha reso Vans un punto di riferimento globale. Ne nasce una silhouette che parla direttamente alla community skate e streetwear contemporanea.

A supporto del lancio arriva anche la campagna video “S.S.O.T.Y: The Skate Shoes of the Year”, una cerimonia di premiazione fuori dagli schemi che incarna perfettamente lo spirito della collaborazione. Protagonisti del video sono i rider del Vans Skate Team Danny Brady e Rory Milanes, impegnati in una performance ironica ambientata durante una sfarzosa serata di gala dedicata alle scarpe da skate.

Con le Vans Low 2 by PALACE, i due brand dimostrano ancora una volta come innovazione tecnica e cultura skate possano convivere in un prodotto capace di distinguersi. Una release che punta chiaramente a conquistare tanto gli skater più esigenti quanto gli appassionati di streetwear alla ricerca di un modello iconico e performante.