Vans lancia la Super Lowpro: un’icona degli anni ’80 rivisitata in chiave moderna

Vans ha annunciato il lancio della Super Lowpro, una nuovissima silhouette che trae ispirazione dalle leggendarie Vans Serio, la storica linea di scarpe sportive degli anni ’80. Unendo elementi di design d’archivio con una reinterpretazione contemporanea, la Super Lowpro si distingue per la sua freschezza e la sua linea sobria, rendendola un’aggiunta versatile a qualsiasi guardaroba.

La Super Lowpro riprende fedelmente il profilo basso della Vans Serio Competition Shoe Style 84, arricchendolo con dettagli vintage che evocano lo spirito dell’epoca. Tra le caratteristiche distintive troviamo l’occhiello a zig-zag, il puntale “a T” e il logo heritage Vans Serio sulla linguetta, elementi che conferiscono un fascino rétro alla nuova silhouette.

L’intersuola ultra bassa, una caratteristica iconica delle scarpe da corsa degli anni ’80, è stata progettata per garantire il massimo comfort. Grazie all’integrazione della schiuma EVA, la Super Lowpro offre una maggiore flessibilità e una leggera ammortizzazione, rendendola perfetta per l’uso quotidiano.

Pur mantenendo un forte legame con il passato, la Super Lowpro introduce elementi innovativi. La classica Sidestripe Vans è stata modernizzata con un design a due strati, donando alla scarpa un aspetto sofisticato e dinamico. L’eleganza discreta e la sua adattabilità ne fanno un modello essenziale per chi cerca un mix perfetto tra estetica vintage e praticità contemporanea.

Negli anni ’80, la collezione Vans Serio ha rappresentato un punto di riferimento per il mondo delle calzature sportive, con modelli versatili e realizzati in America. Ancora oggi, Vans continua a ispirarsi a quell’epoca d’oro, mantenendo viva la passione per la sperimentazione e il design concettuale. La Super Lowpro è la prova di come il brand riesca a reinterpretare il proprio heritage in chiave moderna senza perdere l’essenza originale.

La Vans Super Lowpro è già disponibile al prezzo di €100 su Vans.it, nella colorazione Racing Red. Per chi desidera più opzioni di colore, le versioni Marshmallow e Sepia Rose saranno disponibili da aprile su Vans.it e presso rivenditori selezionati.