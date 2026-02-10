Vans x OAMC: heritage e performance in chiave contemporanea

La collaborazione tra Vans e OAMC ridefinisce i codici dello streetwear contemporaneo con due modelli destinati a lasciare il segno: Authentic Oxford e Half Cab SP Boot. Una capsule che unisce heritage californiano e visione progettuale europea, puntando su materiali premium, performance tecnica e un’estetica funzionale pensata per la città e oltre.

La Vans Authentic Oxford by OAMC supera i confini del modello iconico del brand, evolvendo la silhouette classica in una proposta più strutturata e sofisticata. Realizzata in tela resistente, questa sneaker interpreta il minimalismo con un approccio solido e contemporaneo. Le finiture co-brandizzate sottolineano l’identità condivisa del progetto, mentre i doppi lacci offrono un look personalizzabile che strizza l’occhio alla cultura skate e al design modulare.

Dal punto di vista tecnico, la scarpa integra un plantare in pelle e un’imbottitura OrthoLite che assicurano comfort duraturo e traspirabilità, ideali per un utilizzo quotidiano intenso. A fare la differenza è la suola Vibram 262K Bifida, sinonimo di stabilità e aderenza, capace di garantire assorbimento degli urti e grip su superfici differenti. Un dettaglio che eleva la sneaker a scelta perfetta non solo per l’ambiente urbano, ma anche per contesti più dinamici.

Accanto alla Oxford, la collezione propone lo Half Cab SP Boot, reinterpretazione contemporanea del leggendario modello del 1992 di Vans. Qui l’ispirazione heritage incontra una visione più tecnica e funzionale. La tomaia in tela strutturata è arricchita da elementi distintivi come la tasca con cerniera integrata, i pannelli in velcro con marchio ricamato e una toppa rimovibile che rafforza il carattere personalizzabile della calzatura.

Sotto il piede, la soletta leggera in Sola Foam ADC lavora in sinergia con la suola Vibram per offrire ammortizzazione, leggerezza e trazione su ogni terreno, consolidando la vocazione versatile del modello. Il risultato è uno stivale che combina stile, innovazione e funzionalità, perfetto per chi cerca una sneaker ibrida capace di muoversi tra skate culture e fashion contemporaneo.

Con questa collaborazione, Vans e OAMC dimostrano come sia possibile superare i limiti del design tradizionale, proponendo calzature che coniugano prestazioni tecniche avanzate, comfort premium e identità estetica forte. Una sintesi riuscita tra passato e futuro, destinata a conquistare appassionati di sneaker, fashion insider e cultori dello streetwear evoluto.