“VASCO LIVE 2025 THE ESSENTIALS”: esce il 14 novembre l’album in triplo vinile e doppio CD che celebra la Vita

Esce il 14 novembre “VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS”, il nuovo progetto firmato Vasco Rossi che celebra la vita e l’essenza della sua musica. Un doppio CD e triplo vinile numerato, disponibile anche in formato digitale, che racchiude 21 brani per un totale di circa 99 minuti di pura energia, emozione e riflessione.

L’album è già in prevendita ed è proposto anche in bundle esclusivi sul Blasco Shop, comprensivi di T-shirt, bracciale ufficiale Vasco Fan Crew o del libro fotografico del tour 2025. L’opera nasce come un esperimento originale, un progetto che – oltre a riportare l’atmosfera dei live – si ascolta come fosse un disco di studio, curato nei minimi dettagli insieme al fidato produttore Vince Pastano.

“Se vogliamo celebrare la vita, quale miglior canzone d’apertura se non Vita Spericolata”, ha dichiarato Vasco durante un incontro con i fan. “Tutti i brani che vengono dopo in scaletta dovevano essere collegati. Tutte le mie canzoni sono delle polaroid di vita, di certe sensazioni che proviamo. Ad un certo punto ho capito che NOI siamo una vita, una vita spericolata.”

Pastano ha aggiunto: “I nuovi arrangiamenti non vogliono sostituire le versioni originali dei brani, che sono immortali. Sono nuove riletture, che insieme in scaletta creano un vero e proprio concept.”

La scaletta di “The Essentials” accompagna l’ascoltatore in un viaggio che parte da “Vita Spericolata” e si chiude con “Se Ti Potessi Dire”. È una selezione “essenziale”, costruita intorno al tema portante del tour 2025, “Celebrare la vita”. Tra le tracce spiccano titoli amatissimi dal pubblico come “Gli Spari Sopra”, “C’è Chi Dice No”, “Rewind”, “Sally” e “Siamo Solo Noi”.

Parallelamente all’uscita dell’album, il 14 novembre arriverà anche “VASCO LIVE 2025 – IL LIBRO FOTOGRAFICO UFFICIALE”, pubblicato da LullaBit e curato da Chiaroscuro Creative con la direzione di Arturo Bertusi. Il volume, realizzato con gli scatti dei fotografi ufficiali Gianluca Simoni, Roberto Villani e Alessandra Trucillo, è arricchito da circa un’ora di video esclusivi accessibili tramite QR code. Anche il libro segue il concept del concerto: un omaggio ai momenti di vita vissuta, celebrata, “spericolata”, sia sul palco che dietro le quinte.

Con questo progetto, Vasco Rossi ribadisce ancora una volta il suo primato nella musica italiana. Secondo la classifica ufficiale FIMI/NIQ, è oggi l’artista più certificato di sempre, con un totale di due dischi di diamante (unico in Italia ad averne due), 72 dischi di platino e 31 d’oro.

E la storia non finisce qui. Dopo il successo travolgente del tour 2025, già si guarda al futuro: nel 2026 Vasco tornerà con una nuova tournée, “VASCO LIVE 2026”, già completamente sold out. Le date partiranno il 30 maggio a Rimini, data zero allo Stadio Romeo Neri, per poi toccare Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine.

Un legame, quello tra Vasco e il suo pubblico, che continua a rinnovarsi anno dopo anno. “VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS” non è solo un disco: è un manifesto di libertà, un invito a vivere senza rimpianti e a celebrare, ogni giorno, la vita in tutte le sue forme.