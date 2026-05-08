Verissimo: la prima intervista televisiva a Sarah Borruso, musica e celebrità

Il fine settimana su Canale 5 si annuncia ricco di emozioni, racconti inediti e musica con le nuove puntate di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Sabato e domenica alle 16.30 verranno proposte interviste esclusive e momenti indimenticabili insieme a grandi protagonisti dello spettacolo italiano.

Tra gli ospiti più attesi spicca Sarah Borruso, ex compagna di Alberto Genovese, che parlerà per la prima volta in televisione del caso giudiziario che ha sconvolto il Paese, conosciuto come Terrazza Sentimento. Sarah racconterà il suo percorso personale e la propria verità, già svelata nel libro Anatomia di un sentimento. Storia privata di un fatto pubblico, che sta facendo discutere e riflettere molti. Il suo intervento promette di essere uno dei momenti più intensi della stagione.

La musica sarà protagonista con il ritorno in scena di Paola Turci, che dopo anni di assenza presenta il nuovo singolo Vita mia in un'intervista toccante. Sempre sabato, Nathaly Caldonazzo condividerà le emozioni del suo recente matrimonio con Filippo, celebrato lo scorso aprile, mentre i giovani talenti Alex, Gard e Riccardo - ultimi eliminati dal serale di Amici - si racconteranno tra sogni e progetti futuri.

Domenica sarà il momento della festa in studio per i vent'anni di carriera di Clementino, che porterà in anteprima il nuovo brano Children. Romina Carrisi, figlia degli storici Al Bano e Romina Power, si confronterà con le telecamere sulla difficile situazione familiare che ha coinvolto i suoi genitori in questi giorni.

Spazio anche agli affetti, con Nek che si presenterà insieme alla figlia Beatrice per una rara intervista padre-figlia, e Paola Caruso che racconterà come è cambiata la sua vita dopo il Grande Fratello Vip, accompagnata dal piccolo Michele.

Il mondo delle serie tv non mancherà di sorprendere con la presenza di Özge Özpirinççi, la celebre Bahar della serie di Canale 5 La forza di una donna, accompagnata dal marito Burak Yamantürk.



