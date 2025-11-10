Connect with us

Spettacolo

VICTORIA torna con il nuovo singolo “KILLA” feat Pabllo Vittar & Isabella Lovestory

Published

VICTORIA torna sulle scene con “KILLA”, un nuovo singolo potente e visionario che la vede affiancata da due protagoniste assolute del pop internazionale, Pabllo Vittar e Isabella Lovestory. Il brano, disponibile da ora su tutte le principali piattaforme digitali, si presenta come un inno di autoaffermazione e seduzione, capace di fondere senza confini baile funk, reggaeton e una produzione elettronica dal carattere quasi futuristico.

Fin dai primi secondi, la traccia cattura l’ascoltatore con la sua energia irresistibile e la forza del suo messaggio. “I’m a killa, killa, killa,” apre la voce iniziale, anticipando il carattere deciso del brano, mentre il timbro delicato di Isabella Lovestory emerge da un intreccio di percussioni e bassi che creano una tensione sensuale e tribale. “KILLA” è calore puro, un vortice di ritmo, movimento e carisma.

VICTORIA conferma la sua vocazione densa di sperimentazione e audacia. Il suo stile funk-techno, arricchito da narrazioni taglienti e sonorità ipnotiche, si evolve ancora una volta verso nuovi territori. Dopo le collaborazioni con artisti come Ashnikko e Tommy Genesis, la producer e cantautrice spinge ulteriormente i confini della musica elettronica contemporanea, firmando quella che è, di fatto, la sua uscita più audace e viscerale finora.

Ad accompagnarla in questa avventura sonora, Pabllo Vittar, icona della scena musicale brasiliana e figura di riferimento per la comunità LGBTQIA+, che negli ultimi anni ha conquistato i palcoscenici globali grazie alla sua voce inconfondibile e alla sua energia contagiosa. In “KILLA”, Pabllo incarna perfettamente lo spirito di libertà e autoaffermazione che attraversa ogni battito della canzone, portando con sé la forza del suo carisma e della sua autenticità. La sua presenza trasforma il brano in un vero e proprio detonatore da dancefloor, destinato a far ballare il pubblico di tutto il mondo.

A completare il trio creativo, Isabella Lovestory, artista honduregna che unisce pop, reggaeton e un’estetica iconoclasta per riscrivere le regole del genere. Celebre per i suoi testi provocatori e la sua femminilità ipnotica, Lovestory impregna “KILLA” di sensualità e surrealismo, incarnando il cuore pulsante del brano e la sua tensione tra dolcezza e desiderio.

“KILLA” si impone come un’esperienza sonora totalizzante, dove tre identità artistiche diverse si incontrano per celebrare la libertà, l’autenticità e la potenza espressiva del corpo e del suono. È una traccia che riflette la contemporaneità più audace del pop internazionale, capace di unire culture e linguaggi musicali sotto un’unica, elettrizzante visione.

Disponibile ora su tutte le piattaforme digitali, “KILLA” sancisce il ritorno di VICTORIA con un’opera di rottura, intensa e progressiva, che promette di lasciare il segno non solo nelle classifiche, ma anche nella scena elettronica globale.

