VINS: fuori ora “MILANO TT OK”

Nel panorama vibrante della scena musicale italiana, spicca l’emergere di Vins, giovane rapper originario di Fasano, che sta conquistando il pubblico con il suo nuovo singolo “MILANO TT OK”. Dopo il successo estivo del tormentone virale “NON TI SEI MAI DIVERTITA COSÌ”, Vins si ripresenta al pubblico con un brano che esplora il complesso rapporto tra appartenenza e sradicamento.

“MILANO TT OK”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali, è una riflessione intima sulla transizione dall’atmosfera familiare di Fasano alla frenesia della metropoli milanese. Attraverso testi ironici e spontanei, Vins cattura l’essenza di una generazione in movimento, sospesa tra il desiderio di rimanere e la necessità di partire. «Anche se da casa vedevo il mare pensavo già di camminarci sopra sono le piccole cose che mi mandano fuori e stanno diventando più big», canta Vins, evocando la nostalgia del mare e il sogno di una vita in città.

Il singolo non è solo un tributo alla grande città, ma anche un richiamo alle radici pugliesi dell’artista. Attraverso l’uso del dialetto, Vins riesce a ricreare un senso di casa anche tra il caos urbano, esprimendo la stanchezza e la solitudine del vivere lontano dalla propria terra. Il brano giunge dopo l’EP “MAISON BOY”, che ha confermato il talento di Vins come artista capace di raccontare storie autentiche e coinvolgenti.

Classe 2001, Vins si è fatto notare non solo per i suoi singoli di successo, ma anche per la partecipazione alla traccia “MAI PIÙ” nell’album “MAYA” di MACE, con artisti del calibro di Fulminacci e Fabri Fibra. La sua carriera in ascesa lo ha già visto selezionato come unico artista italiano nella campagna globale Shazam Predictions 2024, consolidando la sua presenza sulla scena musicale come una delle promesse più interessanti.

Con “MILANO TT OK”, Vins ci offre un’immersione sonora che fa riflettere sul bilico tra sogno e realtà, nostalgia e scoperta. Una melodia che ricorda che anche nel tumulto della città, la ricerca di sé stessi continua e che, nonostante tutto, «in fondo, va tutto bene».