Vins torna con il singolo “IL CHIACCHIERONE”

Il giovane rapper Vins, originario di Fasano, è pronto a stupire il pubblico con il suo nuovo singolo “IL CHIACCHIERONE”, in uscita il 23 aprile. Dopo i successi di “ALTOMARE” e “WHISKY”, Vins si conferma come un artista autentico, ironico e fuori dagli schemi.

“La vita che scrivi non è la vita che vivi, la vita che vivi la stai solo inventando.” Con queste parole, Vins introduce il suo nuovo brano, che promette di spiazzare, divertire e sorprendere il pubblico. “IL CHIACCHIERONE” è un inno all’autenticità in un’epoca dominata dalle apparenze, dove il rapper riesce a muoversi liberamente nell’hip hop, giocando con i codici senza mai esserne vincolato.

Il pezzo è stato descritto come una piccola parata musicale, con una produzione che vede una banda suonare dal vivo mentre le liriche affilate e ironiche di Vins si intrecciano in modo unico. Il titolo stesso del singolo, volutamente provocatorio, mette in risalto l’abilità dell’artista nel ribaltare etichette e creare una narrazione colorata e teatrale.

“Questo pezzo è nato a caso durante una session con Duffy. In un momento di pausa mentre il beat andava sotto, canticchiando quasi a mo’ di sfottò mi è uscito il ritornello: “io so chi sei, che parli assai, fai il chiacchierone”. – ha dichiarato Vins – “L’abbiamo registrato e ci siamo resi conto che aveva il potenziale per diventare gigante.”

Sul profilo TikTok dell’artista erano apparsi alcuni video che anticipavano l’uscita della nuova musica, e infine, con un video pubblicato su Instagram, Vins ha svelato il ritornello del brano insieme alla sua banda di Fasano. “IL CHIACCHIERONE” si inserisce in un percorso artistico che vede Vins esplorare sonorità che spaziano dagli anni duemila all’hip hop e all’R&B, mostrando la sua versatilità e creatività.

Divenuto noto per il tormentone virale “NON TI SEI MAI DIVERTITA COSÌ”, Vins è riuscito a conquistare il pubblico più giovane e a farsi notare per la sua genuinità ed energia. Inoltre, ha collaborato con artisti di successo come Fulminacci e Fabri Fibra, dimostrandosi una presenza promettente nell’industria musicale italiana.