VIVA DE ANDRÉ: le indimenticabili canzoni di Fabrizio De André rivivono in chiave jazz

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, capace di unire le note senza tempo di Fabrizio De André a raffinate sonorità jazz. Dopo oltre sette anni di successi in tutta Italia, lo spettacolo “Viva De André” ritorna a grande richiesta con nuove date estive che faranno tappa in alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro Paese.

Ideato e diretto da Luigi Viva, esperto conoscitore di De André e autore di libri che hanno segnato il panorama letterario musicale, e con gli arrangiamenti di Luigi Masciari, affermato chitarrista e compositore, “Viva De André” offre un viaggio tra note, parole e immagini nell’universo musicale di De André. Un’esperienza che combina musica jazz dal vivo, narrazione, immagini e audio di interviste inedite per restituire al pubblico il ritratto di un artista iconico.

Queste le date da segnare in calendario: il 20 luglio al Parco della Legnara di Cerveteri, nei pressi di Roma, alle 21.30 con ingresso libero; il 17 agosto in Piazza Castello a Castelbuono, Palermo, durante il Jazz Festival, sempre alle 21.30 e con ingresso libero; infine, il 12 settembre all’Arena Molini Marzoli di Torre del Greco, Napoli, in occasione del Devozioni Festival, alle 21.00 con ingresso gratuito.

La collaborazione con la Fondazione Fabrizio De André Onlus, di cui Luigi Viva è socio fondatore, rende lo spettacolo un’opportunità unica per immergersi nella poetica e nell’impegno civile di De André, con brani intramontabili come “La Guerra di Piero”, “La Canzone di Marinella”, “Il Pescatore” e “Creuza de mä”, reinterpretati in chiave jazz.

Una lineup di eccezione accompagna Luigi Viva, voce narrante dello spettacolo: Luigi Masciari alla chitarra e direzione musicale, Francesco Bearzatti al sax tenore e clarinetto, Alessandro Gwis al pianoforte ed elettronica, Francesco Poeti al basso e Pietro Iodice alla batteria.

Il rilascio del CD ufficiale dello spettacolo, pubblicato da Jando Music/Via Veneto Jazz, include la partecipazione straordinaria di Michael League (Snarky Puppy) e Giulio Carmassi (ex Pat Metheny Group).

A completare il quadro, le straordinarie biografie degli ideatori. Luigi Viva, saggista, autore e giornalista romano, è riconosciuto come una delle voci più autorevoli sulla vita e l’opera di Fabrizio De André. Luigi Masciari, compositore e chitarrista di fama, ha collaborato con musicisti internazionali, ricevendo importanti riconoscimenti, tra cui il premio “Betty Carter’s Jazz Ahead for Performer and Composer”, che lo ha visto esibirsi al Kennedy Center di Washington.

Un’occasione irripetibile che offre uno sguardo nuovo e affascinante sul genio musicale di Fabrizio De André, attraverso l’inconfondibile linguaggio del jazz.