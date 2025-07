Vivi l’estate con “ITALIANISSIMA”: remix travolgente della musica italiana

La celebre collezione di remix italiani, “ITALIANISSIMA”, è tornata per accendere il palcoscenico musicale con una nuova ondata di energia. Progetto nato grazie a Sony Music, mira a trasformare i grandi successi della musica italiana in remix dance contemporanei, captando l’interesse delle nuove generazioni e celebrando al tempo stesso i classici intramontabili.

Da oggi, è disponibile in radio e in digitale la nuova versione di “NELL’ARIA”, un iconico brano di MARCELLA BELLA, rivisitato in chiave remix da SAMUELE SARTINI. Questo rilancio fonde perfettamente eleganza vintage e groove moderno, candidandosi a diventare il soundtrack di questa estate.

Samuele Sartini emerge come protagonista indiscusso di questo progetto, grazie alla sua carriera marcata da collaborazioni prestigiose con artisti italiani del calibro di Vasco Rossi e Cesare Cremonini e internazionali, tra cui l’indimenticabile Avicii. Insieme a quest’ultimo, Sartini ha scritto e prodotto “Seek Bromance”, brano che vanta oltre 220 milioni di streaming su Spotify.

“ITALIANISSIMA” trae ispirazione dalla rinomata DJ SELECTION, una collezione iniziata nel 2003, nota per essere la collana italiana dedicata ai DJ più longeva, con 475 volumi e più di 6.000 brani tra compilation fisiche e digitali. Sony Music Italy e Do It Yourself hanno accuratamente selezionato una serie di brani e artisti che hanno segnato la storia della musica leggera italiana, tra cui nomi iconici come Raffaella Carrá, Patty Pravo, Rino Gaetano, Lucio Dalla, e Fiordaliso.

La direzione artistica, condotta da Max Moroldo, garantisce che ogni remix rispetti l’anima originale delle canzoni, portandole allo stesso tempo nel XXI secolo con un tocco innovativo. Il progetto intende rendere omaggio ai pilastri della musica italiana, offrendo una nuova prospettiva a coloro che non hanno vissuto l’era originale ma che sono pronti a innamorarsene adesso.

Con la supervisione artistica di talenti del calibro di Samuele Sartini e il supporto di case discografiche di rilievo, “ITALIANISSIMA” si propone non solo come un viaggio nella memoria musicale italiana ma anche come una celebrazione della sua ultima rinascita. Preparatevi a ballare e a riscoprire la bellezza senza tempo della musica italiana.