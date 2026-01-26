Walter Van Beirendonck ed Eastpak tornano protagonisti alla Paris Fashion Week 2026 con una collaborazione che unisce avanguardia, design e cultura urbana. Il celebre designer belga firma una nuova presenza in passerella insieme allo storico brand di zaini, celebrando una partnership creativa che dura da oltre vent’anni e che continua a ridefinire i confini tra moda, funzionalità e sperimentazione.

Durante la Paris Fashion Week 2026, Van Beirendonck ha presentato la collezione SCARE the CROW / SCARECROW, un progetto che affonda le radici nell’Outsider Art e nell’energia libera e istintiva della cultura giovanile. In passerella prende forma un dialogo potente tra opposti: aggressività e delicatezza, rigidità e morbidezza, estetica militare e suggestioni floreali. Le silhouette diventano modulari, i volumi si trasformano, mentre la costruzione dei capi racconta una moda che non rinuncia al concetto per abbracciare anche la portabilità.

In questo scenario creativo, la collaborazione Walter Van Beirendonck x Eastpak trova una collocazione naturale. Gli zaini del brand si integrano perfettamente negli smock utilitari e nelle strutture sartoriali della collezione, fondendo tessuti tecnici, funzionalità e una costruzione raffinata. Il risultato è un accessorio che non è solo complemento, ma parte integrante del racconto stilistico, capace di esprimere carattere, ricerca e spirito urbano.

Figura chiave della moda contemporanea, Walter Van Beirendonck è membro degli iconici “Antwerp Six” ed ex responsabile del dipartimento di moda della Royal Academy of Antwerp. Da sempre riconosciuto per il suo linguaggio visivo grafico, provocatorio e tecnicamente avanzato, il designer belga continua a spingere oltre i confini del fashion system, influenzando generazioni di creativi e trasformando ogni collezione in una vera dichiarazione culturale.

La storia tra Eastpak e Walter Van Beirendonck inizia nel 2004 con il debutto del leggendario Monster Backpack, uno zaino diventato simbolo di creatività senza compromessi. Con occhi, orecchie e bocca fortemente espressivi, il design incarnava alla perfezione l’estetica giocosa e ribelle del designer. Un oggetto che ha segnato un’epoca, trasformando un accessorio funzionale in un’icona fashion.

Nel 2014 il concept viene ulteriormente elevato grazie al progetto Eastpak Artist Studio, che reinterpreta il Monster Backpack come pezzo da collezione premium in pelle. Materiali pregiati, dettagli cromatici vivaci e lavorazioni raffinate ne fanno un oggetto destinato non solo all’uso quotidiano, ma anche al mondo del design e dell’arte applicata.

Oggi, con la passerella della Paris Fashion Week 2026, la collaborazione Eastpak x Walter Van Beirendonck si conferma ancora una volta come una delle più longeve e visionarie nel panorama degli accessori moda.