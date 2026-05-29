Warner Bros. Discovery Celebration Tour 2026: sei tappe estive tra cinema e intrattenimento

Il Celebration Tour di Warner Bros. Discovery si prepara a tornare per la sua terza edizione nel 2026, confermandosi come uno degli appuntamenti estivi più attesi dagli amanti di cinema, serie TV e famiglie in cerca di divertimento. L'iniziativa, lanciata nel 2023 per i 100 anni degli Studios, farà tappa in sei tra le più iconiche località balneari italiane, coinvolgendo il pubblico con un format tutto dedicato ai più celebri franchise e ai personaggi che hanno fatto la storia dell'intrattenimento.



Il tour offrirà attività immersive, giochi ed eventi pensati per tutte le età, con allestimenti tematici che trasformeranno ogni tappa in un'esperienza unica. I fan potranno vivere photo opportunity spettacolari e partecipare a momenti serali con dj set, come quello dedicato all'attesissima Supergirl, in occasione dell'uscita del nuovo film DC Studios nei cinema italiani dal 25 giugno 2026. Diretto da Craig Gillespie e prodotto da James Gunn e Peter Safran, il film vede protagonista Kara Zor-El, interpretata da Milly Alcock, in una nuova avventura tra giustizia e vendetta.



Non mancherà lo sport, grazie al campo da basket brandizzato Space Jam, ispirato al celebre film che nel 2026 celebra il suo trentesimo anniversario. Qui, grandi e piccoli potranno sfidarsi in tornei 3 contro 3 e attività dedicate alla pallacanestro e ai Looney Tunes.



L'avventura continua con lo spazio dedicato a Batman, dove gli appassionati si cimenteranno nel boulder e nell'arrampicata, immersi nello skyline di Gotham City, oltre a una zona kids ispirata a Scooby-Doo e alla mitica Mystery Machine per un'esperienza fotografica da ricordare.



Il fantasy avrà un ruolo di primo piano con aree e attività ispirate a due saghe leggendarie: House of the Dragon, l'acclamata serie ambientata a Westeros, e The Lord of the Rings, che nel 2026 festeggerà il 25° anniversario de La Compagnia dell'Anello, celebrando una trilogia amata da milioni di fan e vincitrice di 17 Academy Awards.



Per un pieno di musica, intrattenimento e cinema, l'appuntamento è in sei tappe tra le principali località di villeggiatura italiane. Oltre a questo, non mancheranno le attività sul palco, con musica dal vivo, animazione e tanto divertimento, insieme a momenti speciali dedicati alla celebrazione di alcuni dei più iconici film Warner Bros.



Di seguito, le date ufficiali del tour:

13-14 giugno: VIAREGGIO - Lungomare delle maschere

19 (Notte Rosa) - 20-21 giugno: RIMINI - Largo Boscovich

27-28 giugno: PESCARA - Piazza della Rinascita

11-12 luglio: BARI - Piazza Umberto I

18-19 luglio: FANO - Lungomare Cesare Simonetti - Lido di Fano

25-26 luglio: GENOVA - Piazzale Mandraccio



All'evento parteciperanno anche numerosi brand partner, offrendo ulteriori attività e iniziative speciali per il pubblico, tra cui Comme J'aime, Valfrutta, L'Angelica Waterstick, DR Automobiles Groupe, Fastweb, Infasil, Kinder Chocolate Ice Cream, Fruittella, Big Babol e Leocrema.



L'appuntamento con la magia del cinema, dei cartoon, dei mondi fantasy e dei supereroi è fissato per l'estate 2026 in tutta Italia: una festa dedicata a grandi e piccoli, tra spettacolo, giochi e passione per le grandi storie di Warner Bros. Discovery.