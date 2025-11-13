Connect with us

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO x PYRENEX: una collaborazione tra avanguardia e tradizione

Published

La sinergia tra la visione sperimentale di WILDSIDE Yohji Yamamoto e l’eccellenza artigianale di Pyrenex torna con la nuova collaborazione Vol. 2, confermando un dialogo creativo che unisce estetica contemporanea e savoir-faire francese. Dopo il successo delle precedenti collezioni, il progetto ideato da Yohji Yamamoto Inc. rinnova la partnership con lo storico marchio di piumini, dando vita a una capsule che fonde design concettuale e materiali di altissima qualità.

Protagonista della nuova proposta è la leggendaria giacca “Shift”, reinterpretata in chiave moderna. La silhouette oversize, il cappuccio integrato e il colletto alto delineano un capo dal carattere deciso, pensato per chi ricerca un equilibrio tra funzionalità e stile. All’interno, un sorprendente azzurro chiaro contrasta con il nero profondo dell’esterno, evocando un effetto visivo raffinato e dinamico.

Realizzata in nylon ripstop ultraleggero e imbottita con piumino d’anatra francese premium, la giacca offre un comfort superiore mantenendo una leggerezza impalpabile. Come segni distintivi, la firma tricolore Pyrenex e l’etichetta nera minimalista WILDSIDE si impongono come elementi simbolo dell’incontro tra artigianalità e visione avanguardista.

La collaborazione celebra l’unione tra due universi diversi ma complementari: quello tecnico e performante di Pyrenex e quello concettuale e poetico di Yohji Yamamoto. Il risultato è un capo che trascende la semplice funzione di protezione dal freddo, trasformandosi in un manifesto di stile e innovazione.

La collezione sarà disponibile dal 29 ottobre sulle piattaforme online di WILDSIDE e Pyrenex e nei negozi selezionati Y’s Yohji Yamamoto Paris Louvre, Yohji Yamamoto Savile Row London e Pyrenex Paris Temple.

Un connubio che dimostra come l’avanguardia possa fondersi con la tradizione senza rinunciare alla qualità, creando capi capaci di parlare un linguaggio universale di eleganza e sperimentazione.

