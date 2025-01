WILLIE PEYOTE a Sanremo con “Grazie ma no grazie”

Willie Peyote ha annunciato la sua partecipazione alla 75° edizione del Festival della Canzone Italiana, dove presenterà il suo nuovo singolo inedito, “Grazie ma no grazie”. Il Festival si terrà il 14 febbraio al Teatro Ariston di Sanremo, e sarà anche l’occasione per il lancio del suo nuovo album “Sulla riva del fiume”.

Il disco, che sarà composto da 12 tracce e 4 inediti, raccoglierà la prima parte del progetto “Sulla riva del fiume” e sarà pubblicato il giorno dell’esibizione di Peyote a Sanremo. Tra le tracce presenti nell’album, oltre a “Grazie ma no grazie”, troviamo brani come “Cosa te ne fai”, “Giorgia nel Paese che si meraviglia”, e molte altre.

In merito al nuovo progetto, Willie Peyote ha dichiarato: “Questo disco rappresenta per me un’importante evoluzione artistica e personale. Sono davvero emozionato di poter condividere con il mio pubblico queste nuove canzoni e di poterle esibire sul prestigioso palco del Festival di Sanremo”.

Gli appassionati possono preordinare l’album già da oggi, scegliendo tra la versione digitale, il vinile (disponibile in nero+post in tutti gli store e in blu+post in esclusiva sullo store Universal) e il CD. Per maggiori informazioni e per effettuare il preorder, è possibile visitare il sito ufficiale di Willie Peyote.