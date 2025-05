WILLIE PEYOTE: da venerdì in radio e digitale il nuovo singolo “NEXT”

L’estate musicale del 2025 parte con una proposta originale e mai banale firmata da Willie Peyote. Il rapper e cantautore torinese, conosciuto per le sue liriche intelligenti e critiche sociali affilate, torna sulla scena con il suo nuovo singolo “NEXT”, disponibile da venerdì 30 maggio su tutte le piattaforme digitali e per la programmazione radiofonica.

“Si può parlare di un date su Tinder in una canzone senza essere banali? Sì, se a farlo è Willie Peyote,” afferma l’artista stesso. La sua ultima creazione affronta il tema degli appuntamenti nell’era delle app per incontri, mostrandoci come gli incontri romantici siano spesso ridotti a “colloqui di lavoro” dove la possibilità di cambiare rapidamente partner fa sì che il tempo per conoscersi sia sempre più breve. Su una base musicale coinvolgente che spinge al movimento fin dal primo ascolto, Willie Peyote invita il pubblico a riflettere su questa realtà moderna con il suo inconfondibile tocco di ironia.

Il singolo “NEXT” sarà al centro del “GRAZIE MA NO GRAZIE TOUR – ESTATE 2025”, un evento molto atteso che permetterà all’artista di incontrare i suoi fan nei festival principali in tutta Italia. La tournée, che inizierà il 25 giugno a Collegno (TO), non solo presenterà il nuovo album “SULLA RIVA DEL FIUME”* ma sarà anche l’occasione per festeggiare i dieci anni dalla pubblicazione di *“Educazione Sabauda”. Questo album, punto di svolta nella carriera di Willie Peyote, è il primo capitolo di una trilogia sabauda che si è sviluppata nel corso di un decennio con i successivi lavori *“Sindrome di Tôret”* e il recente “Sulla Riva del Fiume”, che include anche il brano presentato a Sanremo *”GRAZIE MA NO GRAZIE”*.

Gli appuntamenti del tour copriranno tutto il territorio nazionale, toccando città come Roma, Milano, Napoli e Modena, tra le altre. Ecco una selezione delle date confermate:

– 25 giugno: Collegno (TO) – Flowers Festival

– 28 giugno: Modena – Notti Ducali

– 5 luglio: Cattolica (RN) – Arena della Regina

– 8 luglio: Roma – Rock in Roma

– 10 luglio: Milano – Parco della Musica di Milano

– 19 luglio: Napoli – Ex Base Nato

– 1 agosto: Bisceglie (BT) – Dolmen Summer Fest

– 11 agosto: Pescara – Zoomusic Fest

Il “GRAZIE MA NO GRAZIE TOUR – ESTATE 2025” rappresenta un’importante tappa non solo per la carriera di Willie Peyote ma anche per tutti coloro che amano una musica che mescola sagacemente ritmo e riflessione. Un viaggio musicale che si annuncia come un vero e proprio tributo alla sua decennale carriera e alla sua capacità ineguagliabile di raccontare la realtà contemporanea.