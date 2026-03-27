WILLIE PEYOTE: è disponibile da oggi in digitale il nuovo singolo “BURRASCA”

È disponibile da oggi, venerdì 27 marzo 2026, in tutti gli store digitali “BURRASCA”, il nuovo singolo inedito di Willie Peyote, pubblicato da Emi Records Italy/Universal Music Italia. Il brano segna un ritorno importante per l’artista torinese, a un anno di distanza dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo con “Grazie ma no grazie”.

Con “BURRASCA” Willie Peyote compie un passo ulteriore nel suo percorso artistico, mostrando una nuova dimensione della sua musica. Il singolo rappresenta infatti un’evoluzione nella maturità e nella consapevolezza dell’autore, che mette momentaneamente da parte la sua consueta vena ironica e analitica per abbracciare una forma più intima e riflessiva.

Questa volta il rapper sceglie una struttura essenziale, voce e chitarra, che dà vita a una sorta di ballata leggera e malinconica. L’artista la descrive come un messaggio in una bottiglia affidato al mare, simbolo di una ricerca di stabilità e vicinanza in tempi complessi. Come lo stesso Peyote afferma: “In questi tempi così violenti in cui siamo tutti sulla stessa barca in balia delle onde, questa canzone ci ricorda l’importanza di avere qualcosa ma soprattutto qualcuno a cui poterci aggrappare per resistere alla tempesta.”

La composizione nasce dalla collaborazione con Fudasca, producer che negli ultimi anni si è affermato come una delle firme più riconoscibili del nuovo cantautorato urban italiano, già al fianco di artisti come Tredici Pietro e Mecna. Il suo tocco sonoro, caldo e avvolgente, si combina perfettamente con la scrittura di Peyote, offrendo al pubblico un brano dal tono intimo ma allo stesso tempo universale.

“BURRASCA” non è solo un singolo, ma il primo tassello di un progetto più ampio e ambizioso che accompagnerà l’artista nei prossimi mesi. Willie Peyote apre così un nuovo capitolo della sua carriera, confermandosi tra le voci più autentiche e versatili della scena musicale italiana contemporanea.

Il singolo è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali a partire da oggi.