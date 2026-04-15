Willie Peyote annuncia il nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato e il Club Tour 2026

Willie Peyote pubblicherà il 15 maggio il suo nuovo album di inediti Anatomia di uno schianto prolungato, già molto atteso dagli appassionati della scena musicale italiana. Il disco sarà disponibile in digitale, CD Standard e in varie edizioni da collezione: LP con poster, LP colorato autografato e numerato con poster, e CD autografato e numerato, alcune delle quali in esclusiva sullo store Universal Music. Il rapper e cantautore torinese presenta questo nuovo lavoro come un progetto ispirato al cinema, sottolineando anche la scelta del titolo che richiama il paradosso del nostro tempo. Anatomia di uno schianto prolungato ha una ispirazione cinematografica, è anche un po' un ossimoro perché in fondo viviamo in un periodo pieno di contraddizioni, spiega Peyote.

All'interno dell'album sarà presente anche il nuovo singolo Burrasca, già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Questo brano segna una tappa importante nella crescita artistica di Willie Peyote, che per l'occasione abbandona il suo approccio più critico e ironico per abbracciare una ballata intima, voce e chitarra. Burrasca segue l'esperienza dell'artista al Festival di Sanremo con Grazie ma no grazie e si distingue per il suo carattere introspettivo, descritto dallo stesso Peyote come un messaggio in una bottiglia affidato al mare.

Parallelamente all'uscita dell'album, Willie Peyote annuncia il ritorno dal vivo con il Club Tour 2026, in collaborazione con Live Nation. Il tour sarà un'occasione unica per ascoltare dal vivo non solo i nuovi brani, ma anche i successi che hanno reso l'artista una delle voci più riconoscibili nella musica italiana contemporanea, sempre capace di intrecciare cantautorato, rap e uno sguardo ironico e originale sulla società.

Queste le date confermate del Club Tour 2026:

10 ottobre - Nonantola (MO), Vox 20 ottobre - Milano, Fabrique 23 ottobre - Molfetta (BA), Eremo Club 24 ottobre - Napoli, Casa della Musica 27 ottobre - Bologna, Estragon 30 ottobre - Firenze, Teatro Cartiere Carrara 31 ottobre - Roma, Atlantico 3 novembre - Venaria Reale (TO), Teatro Concordia 7 novembre - Padova, Hall

Willie Peyote si prepara così a vivere un anno da protagonista tra nuove pubblicazioni e concerti che toccheranno i principali club del Paese, rafforzando la sua posizione come uno degli artisti più originali e apprezzati della scena musicale italiana attuale.