WOLF ALICE: è uscito oggi il nuovo singolo “THE SOFA”

È uscito oggi, venerdì 11 luglio, il nuovo singolo della band britannica Wolf Alice intitolato “The Sofa”. Questo brano anticipa l’attesissimo album “The Clearing”, disponibile dal 22 agosto e già in pre-order. Per celebrare l’uscita, i fan potranno ascoltare il singolo presso la “The Sofa – Listening Station” al negozio Dischi Volanti di Milano, attiva per tutto il weekend.

“The Sofa è il ritratto psicologico del nuovo album,” commenta la band, “un microcosmo dei temi più ampi che affronta: innamorarsi della propria vita per quello che è davvero e, mentre si invecchia, lasciar andare i sogni irrealizzati senza vergogna, colpa o delusione.” La voce di Ellie Rowsell si eleva in una ballata al pianoforte profondamente onesta, sintetizzando l’attuale serenità dei Wolf Alice.

Nel nuovo album “The Clearing”, scritto a Seven Sisters e registrato a Los Angeles con il produttore Greg Kurstin, i Wolf Alice presentano un’opera che segna un’importante evoluzione nel loro percorso musicale. In equilibrio tra ironia e serietà, l’album riflette le esperienze di una band ormai matura e consapevole. L’approccio musicale, privo di fronzoli, evoca lo stile iconico dei Fleetwood Mac, mantenendo però una freschezza contemporanea.

Dopo il successo di “Bloom Baby Bloom”, il precedente singolo che ha annunciato il progetto discografico, “The Clearing” rappresenta un’ode alla crescita e all’evoluzione, unendo elementi rock a un’essenzialità moderna. Questo album cattura la sensazione liberatoria di chiarezza e pace interiore, tracciando il percorso di una delle band più significative della loro generazione.

Nel corso degli anni, i Wolf Alice hanno saputo raccontare con sensibilità l’esperienza del diventare adulti, portando avanti un dialogo con il loro pubblico attraverso musica e testi toccanti. Ora, con il loro quarto album, raggiungono l’apice della maturità artistica, confermandosi una presenza fondamentale nel panorama musicale odierno.

Per tutti i fan che vogliono vivere un assaggio del nuovo lavoro, appuntamento fissato al negozio Dischi Volanti, mentre l’attesa per “The Clearing” cresce sempre di più. I biglietti per il concerto all’Alcatraz sono già disponibili in prevendita.