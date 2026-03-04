Connect with us

Spettacolo

"World War II con Tom Hanks": la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Published

HISTORY Channel annuncia il lancio globale della serie evento “World War II con Tom Hanks”, una produzione monumentale che promette di offrire un’analisi definitiva della Seconda guerra mondiale con lo sguardo del XXI secolo. In onda in esclusiva e in prima TV assoluta su Sky martedì 26 maggio alle 22.00, e disponibile anche in streaming su NOW, la docuserie sarà trasmessa in 200 territori e in 40 lingue, raggiungendo quasi 400 milioni di case in tutto il mondo.

Prodotta da Tom Hanks e Gary Goetzman insieme a Nutopia e A+E Factual Studios™ Group, con la collaborazione del premio Pulitzer Jon Meacham e in associazione con Motion Entertainment (WPP Media), la serie si propone di restituire un racconto ampio, coinvolgente e profondamente umano del conflitto che ha plasmato il mondo contemporaneo.

“World War II con Tom Hanks” si articola in 20 episodi e rappresenta un viaggio attraverso l’intero arco del conflitto globale: dallo shock iniziale dell’invasione tedesca della Polonia fino alla caduta delle potenze dell’Asse, passando per le grandi battaglie di Stalingrado, la Normandia, l’Atlantico, il Mediterraneo e le isole del Pacifico. La serie affronta non solo gli aspetti militari, ma anche il costo umano della guerra, dall’Olocausto alla resistenza civile, fino alle vite spezzate sui fronti interni.

La narrazione, affidata alla voce iconica di Tom Hanks, lega le decisioni dei principali leader del tempo — Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, Erwin Rommel, Joseph Stalin, Benito Mussolini, Hideki Tojo e Adolf Hitler — alle esperienze di milioni di soldati e civili, mostrando come la guerra totale abbia trasformato la società e aperto le porte all’era atomica e alla successiva Guerra Fredda.

“World War II con Tom Hanks” rivela anche le cosiddette “guerre invisibili”: i fronti paralleli della spionaggio, della crittografia e della potenza industriale che hanno determinato l’esito del conflitto. Attraverso materiali d’archivio rari e una narrazione evocativa, la serie offre una prospettiva innovativa e umana su un periodo che, a più di ottant’anni di distanza, continua a esercitare una profonda influenza sul nostro presente.

La docuserie nasce dalla passione di lunga data di Tom Hanks per la storia e per quella generazione che ha vissuto e combattuto durante la Seconda guerra mondiale. Dopo aver interpretato ruoli memorabili in produzioni cinematografiche legate a quel periodo, l’attore e produttore torna dietro il microfono per offrire un racconto che unisce rigore storico, emozione e memoria collettiva.

Alla produzione esecutiva partecipano anche Ben Goold, Jane Root e Steve Condie per Nutopia; Sharon Scott, Steve Ascher, Matt Pearl e Andy Seestedt per A+E Factual Studios™ Group; Chet Fenster per Motion Entertainment; e Eli Lehrer, Mary E. Donahue e Jennifer Wagman per The HISTORY Channel.

Con una combinazione di ricerca storica di alto livello, narrazione cinematografica e un team creativo di fama internazionale, “World War II con Tom Hanks” si presenta come una delle produzioni documentaristiche più ambiziose dell’anno. Una serie che ripercorre il secolo scorso per comprendere meglio il mondo di oggi, mostrando come la memoria del passato continui a definire la nostra identità collettiva.

