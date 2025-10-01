Connect with us

X FACTOR 2025: domani iniziano i Bootcamp (con un nuovo meccanismo)

X Factor 2025 è pronto a stupire nuovamente i suoi fan con l’avvio dei bootcamp, previsti per giovedì 2 ottobre su Sky e in streaming su NOW. Dopo un’intensa fase di audizioni, il celebre show musicale entra nella fase cruciale in cui i sogni degli aspiranti artisti incontrano le decisioni dei giudici: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, e Paola Iezzi.

Innovazione e suspense caratterizzeranno l’edizione di quest’anno, grazie a un meccanismo rinnovato che prevede l’unanimità dei giudici per accedere alla fase successiva, le “Last Call”. Ogni decisione sarà il risultato di un confronto tra i giudici, che potranno discutere e cercare di persuadersi a vicenda. Inoltre, lo “X Pass” sarà un nuovo elemento strategico nelle mani dei giudici, permettendo loro di salvare un talento in cui credono particolarmente.

La conduzione è affidata a Giorgia, che dal backstage avrà il compito di seguire e sostenere i partecipanti nelle delicate fasi pre e post esibizione. Le puntate sono cariche di emozioni, con attese performative in grado di lasciare un segno nel pubblico e momenti di intensa riflessione tra i giudici.

Dopo l’appuntamento del 2 ottobre alle 21:15 su Sky Uno e NOW, la settimana successiva ci sarà un ulteriore incontro con i bootcamp per determinare i concorrenti che avanzeranno alle Last Call. Da qui emergeranno i tre membri di ciascuna squadra che accederanno ai Live Show, attesi per giovedì 23 ottobre.

 

 

