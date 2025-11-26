X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e  una doppia eliminazione

È il momento decisivo per X Factor 2025. Giovedì 27 novembre in diretta su Sky e in streaming su NOW, i sei concorrenti ancora in gara si sfideranno nell’attesissima semifinale, ultima tappa prima della finalissima in programma il 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, grande evento co-organizzato con il Comune di Napoli. Una puntata dal ritmo serrato, condotta da Giorgia, che vedrà in giuria Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.

La semifinale proporrà due manche ricche di emozione e tensione. Nella prima, i ragazzi torneranno a esibirsi accompagnati da una grande orchestra dal vivo, in una delle prove più amate e spettacolari dell’intera edizione. Le reinterpretazioni orchestrali dei brani offriranno ai concorrenti una veste musicale completamente nuova. Al termine di questa manche verrà introdotto il meccanismo Škoda Green Light: il concorrente più votato dal pubblico al televoto otterrà il pass diretto per la finalissima.

Le esibizioni orchestrali saranno così distribuite: per la squadra di Achille Lauro, “Viva La Vida” dei Coldplay interpretata da eroCaddeo; nella squadra di Francesco Gabbani, “A Te” di Jovanotti per tellynonpiangere e “All I Ask” di Adele per PierC; per la squadra di Jake La Furia, “Anna e Marco” di Lucio Dalla affidata a TOMASI e “I pirati a Palermu” di Otello Profazio nella versione di Rosa Balistreri per DELIA; per la squadra di Paola Iezzi, infine, “Decode” dei Paramore interpretata da rob.

Terminata la manche orchestrale, la serata proseguirà con una seconda prova “classica”, durante la quale si consumerà una doppia eliminazione. Il meno votato dell’intera puntata verrà eliminato direttamente, mentre penultimo e terzultimo si scontreranno al ballottaggio davanti ai giudici. Anche in questo caso, le assegnazioni promettono forti emozioni: per il team di Achille Lauro, “Vedrai, vedrai” di Luigi Tenco per eroCaddeo; per la squadra di Gabbani, “Niente Panico” di Ghali per tellynonpiangere e “Bohemian Rhapsody” dei Queen per PierC; per Jake La Furia, “Story of My Life” dei One Direction portata da TOMASI e “Sei bellissima” di Loredana Bertè da DELIA; infine, per il team di Paola Iezzi, “Happier Than Ever” di Billie Eilish eseguita da rob.

Ospite speciale della puntata sarà Irama, tra i protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea. L’artista, forte di 53 dischi di platino e oltre 3 miliardi di streaming, presenterà il suo nuovo album, “Antologia della vita e della morte”, già entrato direttamente al primo posto nelle classifiche. Irama ha inoltre annunciato un grande concerto-evento allo Stadio San Siro l’11 giugno 2026.

Prima dello show, come di consueto, Mariasole Pollio guiderà il pubblico nel dietro le quinte con Ante Factor, mentre nel corso della settimana continueranno gli appuntamenti che accompagnano i talenti verso la finale: Daily di X Factor 2025, dal lunedì al venerdì alle 19:20, e Road To X Factor 2025 ogni mercoledì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

La semifinale di giovedì promette dunque grande spettacolo, musica dal vivo e tensione alle stelle. Solo quattro dei sei artisti in gara conquisteranno un posto nella finalissima di Napoli, dove verrà incoronato il vincitore di X Factor 2025.