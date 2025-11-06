X Factor 2025 Live 3: Un Viaggio Musicale nel Magico Mondo degli Anni ’90

X Factor 2025 tornerà con il suo terzo Live Show questa sera, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Il tema della serata, “Back to the 90s”, farà rivivere ai concorrenti e al pubblico le emozioni di un decennio indimenticabile attraverso le sue hit più iconiche.

Alla guida della serata ritroveremo Giorgia, che si occuperà di presentare le esibizioni e di gestire la competizione tra i giudici. Achille Lauro, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi si sfideranno sul palco con i loro talenti, pronti a esibirsi in due manche emozionanti, seguite dal consueto scontro finale che decreterà chi dovrà abbandonare la competizione.

Achille Lauro ha preparato LAYANA con il brano “Meravigliosa Creatura” di Gianna Nannini, mentre eroCaddeo interpreterà “Uomini soli” dei Pooh, brano che richiede grande presenza scenica. Francesco Gabbani ha scelto “Qualcosa di grande” dei Lùnapop per tellynonpiangere, “I Don’t Want to Miss a Thing” degli Aerosmith per PierC, e “Torn” di Natalie Imbruglia per MICHELLE.

Jake La Furia ha deciso che TOMASI affronterà “Don’t Look Back In Anger” degli Oasis, e DELIA reinterpreterà “Dolcenera” di Fabrizio De André. Paola Iezzi, infine, ha scelto tre brani diversi per i suoi artisti: VISCARDI eseguirà “Black Or White” di Michael Jackson; MAYU si cimenterà con “One” degli U2; e rob rivisiterà “What’s Up?” delle 4 Non Blondes.

Il terzo Live vedrà anche la presenza speciale di Tommaso Paradiso, ospite d’eccezione, che si esibirà sul palco presentando il suo nuovo singolo “Lasciamene un po’”. Paradiso sta per pubblicare il suo album “CASA PARADISO”, atteso per il 28 novembre, e partirà per un tour nei Palasport italiani nella primavera del 2026.

Il pubblico potrà seguire la serata dall’inizio grazie all’Ante Factor, condotto da Mariasole Pollio dal backstage. Seguiranno poi, come di consueto, due appuntamenti quotidiani: il Daily di X Factor 2025, che documenta la preparazione ai Live, e il Road To X Factor 2025, che racconta ogni settimana il percorso dei concorsi.

Sky Brand Solutions e Fremantle hanno collaborato con numerosi partner per questa edizione, tra cui Tim, McDonald’s, Sephora, Škoda, Caffè Borbone e molti altri. I media partner includono nomi illustri come RTL 102.5, Vanity Fair Italia, e Rolling Stone Italia.

X Factor 2025 promette di essere una celebrazione dell’energia e delle vibrazioni degli anni ’90, un decennio che continua a influenzare ed emozionare il pubblico di tutte le età. L’appuntamento con la musica è fissato: sintonizzatevi per non perdere questo imperdibile viaggio nel tempo.