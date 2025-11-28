X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

X Factor 2025 ha scelto i suoi quattro finalisti in una serata da record e di grandi emozioni. rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo sono i nomi che si contenderanno la vittoria nella finalissima di giovedì 4 dicembre, in diretta dalle 21:00 su Sky, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8. L’ultimo atto, a pochi giorni di distanza da una semifinale incandescente, si terrà in un grande evento gratuito nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, con una super ospite d’eccezione: Laura Pausini.

L’ultimo Live, trasmesso ieri su Sky Uno, ha registrato numeri da capogiro: 833mila spettatori con il 4,2% di share, miglior puntata della stagione e semifinale più vista delle ultime cinque edizioni. Anche il pubblico si è scatenato: quasi 5,3 milioni di voti totali, mai così tanti per una semifinale, e un boom di interazioni sui social, con un +83% rispetto allo scorso anno, che ha consacrato il programma come il più commentato dell’intera giornata.

La serata si è aperta con una manche orchestrale, che ha visto sul palco la Dj Brina Knauss affiancata dai 23 elementi dell’orchestra di X Factor, in un emozionante tributo a Ornella Vanoni, recentemente scomparsa, celebrata con un lungo applauso guidato da Giorgia e Francesco Gabbani. Da lì in avanti, musica e tensione hanno dominato l’Arena.

rob, della squadra di Paola Iezzi, ha conquistato il pubblico con una performance intensa di “Decode” dei Paramore e ha ottenuto il pass diretto per la finale. Poi è toccato a DELIA (team Jake La Furia), che ha stupito con l’energia e la passione di “I pirati a Palermu”, seguita da eroCaddeo (squadra Achille Lauro) trascinante su “Viva la Vida” dei Coldplay. PierC (anche lui di Gabbani) ha impressionato con la sua sensibilità vocale su “All I Ask” di Adele, mentre TOMASI e tellynonpiangere hanno chiuso la manche lasciando poi il programma: per loro la corsa si è fermata a un passo dalla finale.

Nella seconda manche, dedicata alle cover, DELIA ha emozionato con “Sei bellissima” di Loredana Bertè, eroCaddeo ha portato una delicata versione di “Vedrai, vedrai” di Luigi Tenco, e PierC ha raggiunto l’apice della puntata affrontando in modo magistrale la monumentale “Bohemian Rhapsody” dei Queen. Alla fine, i voti del pubblico hanno premiato proprio loro tre, che insieme a rob compongono il quartetto finalista.

Durante la semifinale non sono mancati momenti di spettacolo: Irama ha calcato il palco dell’Arena regalando al pubblico un medley tratto dal suo nuovo album “Antologia della vita e della morte”, con un’esibizione che ha conquistato applausi e confermato la sua popolarità.

Ora l’attesa è tutta concentrata su Napoli, pronta ad accogliere una finalissima che promette scintille. Dopo settimane di sfide, colpi di scena e record, i giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Achille Lauro accompagnano i loro talenti verso l’atto conclusivo di questa edizione. “Chi vincerà X Factor 2025?” è la domanda che anima i fan di tutta Italia. Una cosa però è certa: il gran finale, tra musica, emozioni e una piazza iconica gremita, sarà una notte da ricordare.