Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Published

X Factor 2025 ha scelto i suoi quattro finalisti in una serata da record e di grandi emozioni. rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo sono i nomi che si contenderanno la vittoria nella finalissima di giovedì 4 dicembre, in diretta dalle 21:00 su Sky, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8. L’ultimo atto, a pochi giorni di distanza da una semifinale incandescente, si terrà in un grande evento gratuito nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, con una super ospite d’eccezione: Laura Pausini.

L’ultimo Live, trasmesso ieri su Sky Uno, ha registrato numeri da capogiro: 833mila spettatori con il 4,2% di share, miglior puntata della stagione e semifinale più vista delle ultime cinque edizioni. Anche il pubblico si è scatenato: quasi 5,3 milioni di voti totali, mai così tanti per una semifinale, e un boom di interazioni sui social, con un +83% rispetto allo scorso anno, che ha consacrato il programma come il più commentato dell’intera giornata.

La serata si è aperta con una manche orchestrale, che ha visto sul palco la Dj Brina Knauss affiancata dai 23 elementi dell’orchestra di X Factor, in un emozionante tributo a Ornella Vanoni, recentemente scomparsa, celebrata con un lungo applauso guidato da Giorgia e Francesco Gabbani. Da lì in avanti, musica e tensione hanno dominato l’Arena.

rob, della squadra di Paola Iezzi, ha conquistato il pubblico con una performance intensa di “Decode” dei Paramore e ha ottenuto il pass diretto per la finale. Poi è toccato a DELIA (team Jake La Furia), che ha stupito con l’energia e la passione di “I pirati a Palermu”, seguita da eroCaddeo (squadra Achille Lauro) trascinante su “Viva la Vida” dei Coldplay. PierC (anche lui di Gabbani) ha impressionato con la sua sensibilità vocale su “All I Ask” di Adele, mentre TOMASI e tellynonpiangere hanno chiuso la manche lasciando poi il programma: per loro la corsa si è fermata a un passo dalla finale.

Nella seconda manche, dedicata alle cover, DELIA ha emozionato con “Sei bellissima” di Loredana Bertè, eroCaddeo ha portato una delicata versione di “Vedrai, vedrai” di Luigi Tenco, e PierC ha raggiunto l’apice della puntata affrontando in modo magistrale la monumentale “Bohemian Rhapsody” dei Queen. Alla fine, i voti del pubblico hanno premiato proprio loro tre, che insieme a rob compongono il quartetto finalista.

Durante la semifinale non sono mancati momenti di spettacolo: Irama ha calcato il palco dell’Arena regalando al pubblico un medley tratto dal suo nuovo album “Antologia della vita e della morte”, con un’esibizione che ha conquistato applausi e confermato la sua popolarità.

Ora l’attesa è tutta concentrata su Napoli, pronta ad accogliere una finalissima che promette scintille. Dopo settimane di sfide, colpi di scena e record, i giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Achille Lauro accompagnano i loro talenti verso l’atto conclusivo di questa edizione. “Chi vincerà X Factor 2025?” è la domanda che anima i fan di tutta Italia. Una cosa però è certa: il gran finale, tra musica, emozioni e una piazza iconica gremita, sarà una notte da ricordare.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Tecnologia

LG Electronics (LG) presenta il nuovo LG UltraGear 37G800A

Spettacolo

WESTCROSS torna con il nuovo singolo “TRA PARENTESI”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

Central Cee torna con il nuovo singolo “Booga”: il manifesto del suo prossimo capitolo musicale

Spettacolo

Marracash riparte dal PalaSele di Eboli: al via “Marra Palazzi25”

Motori

Tesla porta in Europa l’anteprima di Full Self-Driving (Supervised)

Spettacolo

CESARE CREMONINI: da oggi in tutte le radio il nuovo singolo “RAGAZZE FACILI”

Motori

CS Kia | Nuova Kia Stonic: al via l’open door weekend

Spettacolo

Nico Arezzo torna con “Sancu” e annuncia il “Minchia Che Tour 2026”

Moda

Vans x Motherlan: una collaborazione che celebra lo skate e le radici culturali nigeriane

Spettacolo

Milva: online la clip del brano inedito “Amore vista pioggia”

Motori

BMW Motorrad svela gli aggiornamenti gamma per il Model Year 2026

Spettacolo

NOYZ NARCOS: torna con il suo nuovo album “FUNNY GAMES”

Motori

Lancia celebra 119 anni di eleganza e innovazione: un viaggio tra storia e futuro

Motori

Suzuki sostiene il talento femminile e la meritocrazia con il Premio Valeria Solesin

Motori

La Nuova 500 Hybrid arriva in tutte le concessionarie italiane

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Motori

Leapmotor inaugura il Security and Safety Lab: la nuova frontiera della protezione intelligente dei veicoli

Motori

Lepas protagonista dell’eleganza del Gran Galà del Calcio AIC 2025

Motori

CUPRA Raval: il carattere elettrico della compatta urbana del futuro
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

WESTCROSS torna con il nuovo singolo “TRA PARENTESI”

Dopo una serie di singoli che ne hanno definito il linguaggio e la visione artistica, Westcross torna oggi con il nuovo brano “tra parentesi”,...

1 ora ago

Spettacolo

Central Cee torna con il nuovo singolo “Booga”: il manifesto del suo prossimo capitolo musicale

È uscito “Booga”, il nuovo singolo della star britannica del rap Central Cee, accompagnato da un video ufficiale diretto da Don.Prod. Con questo brano,...

1 ora ago

Spettacolo

Marracash riparte dal PalaSele di Eboli: al via “Marra Palazzi25”

Dopo aver conquistato gli stadi italiani con uno show che ha riscritto le regole dello spettacolo dal vivo, Marracash torna sul palco con “Marra...

4 ore ago

Spettacolo

CESARE CREMONINI: da oggi in tutte le radio il nuovo singolo “RAGAZZE FACILI”

Da oggi, venerdì 28 novembre, tutte le radio italiane trasmettono il nuovo singolo di Cesare Cremonini, “Ragazze facili”, scritto e prodotto interamente dall’artista bolognese....

4 ore ago