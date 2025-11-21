X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Esce oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali “Neve Sporca”, il nuovo singolo di PierC, giovane artista milanese e concorrente di X Factor 2025 nella squadra capitanata da Francesco Gabbani. Il brano, pubblicato da Atlantic Records Italy/Warner Music Italy, rappresenta un nuovo capitolo del percorso musicale del cantautore, segnando una crescita personale e artistica all’interno della scena pop italiana contemporanea.

“Neve Sporca” si presenta come un racconto intimo e riflessivo, un viaggio nella memoria e nel sentimento. Al centro della canzone c’è un dialogo tra l’artista e il PierC bambino: un confronto delicato con se stesso, dove emergono ricordi, ferite e domande mai del tutto risolte. L’autore legge il proprio passato con lo sguardo adulto di oggi, cercando di fare pace con ciò che è rimasto sotto la superficie, nascosto ma ancora vivo.

La metafora della “neve sporca” diventa l’elemento simbolico che unisce il racconto. È l’immagine di un’innocenza perduta, contaminata dall’esperienza e dal dolore, ma ancora capace di raccontare le origini e la crescita. Un bianco che non è più immacolato, ma proprio per questo autenticamente umano. In questo spazio fragile e intenso, il brano trova la sua forza emotiva, alternando momenti di introspezione a slanci liberatori, senza mai eccedere, ma con profonda sincerità.

Dal punto di vista musicale, PierC conferma la sua ecletticità e sceglie una produzione essenziale ma moderna, dove melodie dal respiro internazionale incontrano una sensibilità più classica. Il risultato è un equilibrio tra tradizione cantautorale e sonorità contemporanee, capace di arrivare con immediatezza e verità al pubblico.

Nato a Milano nel dicembre 2000 e cresciuto a Casale Monferrato, Piercesare Fagioli, in arte PierC, coltiva la passione per la musica sin da bambino. Diplomato in pianoforte e teoria musicale al Conservatorio di Torino, ha poi approfondito il canto e intrapreso una ricca attività dal vivo come cantante solista e attore di teatro e musical. La sua ricerca artistica lo ha portato a fondere l’intimità della canzone d’autore italiana con influenze pop, R&B e soul, dando vita a uno stile personale riconoscibile per eleganza e autenticità.

“Neve Sporca” è dunque più di un brano: è una presa di coscienza, un dialogo universale sull’identità, sulla crescita e sulle tracce che il passato lascia dentro ciascuno di noi. Una canzone che racconta la vulnerabilità come forma di forza e la memoria come punto di partenza per guardare avanti.

Il nuovo singolo accompagna PierC nel suo percorso sul palco dei Live Show di X Factor 2025, in onda ogni giovedì su Sky Uno e in streaming su NOW, con la possibilità di rivedere le puntate on demand e in chiaro su TV8 il martedì successivo alla messa in onda.

Con “Neve Sporca”, PierC conferma il suo talento narrativo e interpretativo, firmando un tassello importante del suo cammino musicale, fatto di sincerità, ricerca e contaminazioni. Una voce nuova, ma già matura, capace di trasformare il ricordo in emozione condivisa.