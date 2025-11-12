XF2025 DIVENTA HELL FACTOR: doppia eliminazione e la spettacolare manche della Giostra

Potrebbe essere il punto di svolta di questa edizione di X Factor 2025. Giovedì 13 novembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW, andrà in onda il quarto Live Show, ribattezzato per l’occasione Hell Factor. Sarà una puntata ad altissima tensione, caratterizzata da una doppia eliminazione e dall’attesa manche della Giostra, che aprirà la serata con un’esibizione senza soluzione di continuità di tutti gli artisti in gara. Una performance collettiva che promette di essere la più spettacolare della stagione, un loop musicale di grande impatto scenico che darà il via a una serata intensa e imprevedibile.

Dopo la Giostra, la competizione proseguirà con il meccanismo classico, dividendo gli artisti in due manche. Alla fine della serata il concorrente meno votato verrà eliminato direttamente, mentre il penultimo e il terzultimo si sfideranno al giudizio dei giudici – Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi – che decreteranno il secondo eliminato della puntata.

A condurre lo show sarà come sempre Giorgia, mentre dal backstage Mariasole Pollio darà voce alle emozioni del dietro le quinte con l’Ante Factor.

In questo quarto Live le scelte musicali dei giudici si preannunciano decisamente ambiziose. Achille Lauro ha assegnato ai suoi artisti “Ancora ancora ancora” e “La cura”, due capisaldi della musica italiana, rispettivamente interpretati da LAYANA ed eroCaddeo. Francesco Gabbani ha optato per tre brani iconici del repertorio nazionale: “Io sono Francesco”, “E tu…” e “Rimmel”, affidati a tellynonpiangere, PierC e MICHELLE. Jake La Furia invece punta su reinterpretazioni di grande difficoltà con “I giardini di marzo” e “La notte”, eseguiti da TOMASI e DELIA. Paola Iezzi mescola epoche e sonorità: VISCARDI canterà “Il cielo in una stanza”, mentre rob si cimenterà con “Bring Me to Life” degli Evanescence.

Ospite speciale di questa puntata sarà Mika, pronto a tornare sul palco dell’X Factor Arena dopo essere stato giudice per cinque edizioni. Cantautore di fama mondiale, con oltre 20 milioni di album venduti e miliardi di stream e visualizzazioni, Mika presenterà in anteprima “Modern Times”, il singolo che anticipa il suo nuovo album in uscita nel 2026.

X Factor 2025 conferma così la sua formula vincente, unendo competizione, spettacolo e momenti di grande musica live. La serata di giovedì segnerà un passaggio cruciale per i concorrenti rimasti in gara e per le squadre dei quattro giudici, che si giocano molto in un contesto sempre più serrato.

Proseguono intanto i due appuntamenti settimanali che raccontano da vicino il percorso degli artisti: dal lunedì al venerdì alle 19:20 il Daily di X Factor 2025, e ogni mercoledì alle 21:15 Road To X Factor 2025, che ripercorre il lavoro, la preparazione e i momenti inediti della settimana.