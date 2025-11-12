Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

XF2025 DIVENTA HELL FACTOR: doppia eliminazione e la spettacolare manche della Giostra

Published

Potrebbe essere il punto di svolta di questa edizione di X Factor 2025. Giovedì 13 novembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW, andrà in onda il quarto Live Show, ribattezzato per l’occasione Hell Factor. Sarà una puntata ad altissima tensione, caratterizzata da una doppia eliminazione e dall’attesa manche della Giostra, che aprirà la serata con un’esibizione senza soluzione di continuità di tutti gli artisti in gara. Una performance collettiva che promette di essere la più spettacolare della stagione, un loop musicale di grande impatto scenico che darà il via a una serata intensa e imprevedibile.

Dopo la Giostra, la competizione proseguirà con il meccanismo classico, dividendo gli artisti in due manche. Alla fine della serata il concorrente meno votato verrà eliminato direttamente, mentre il penultimo e il terzultimo si sfideranno al giudizio dei giudici – Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi – che decreteranno il secondo eliminato della puntata.

A condurre lo show sarà come sempre Giorgia, mentre dal backstage Mariasole Pollio darà voce alle emozioni del dietro le quinte con l’Ante Factor.

In questo quarto Live le scelte musicali dei giudici si preannunciano decisamente ambiziose. Achille Lauro ha assegnato ai suoi artisti “Ancora ancora ancora” e “La cura”, due capisaldi della musica italiana, rispettivamente interpretati da LAYANA ed eroCaddeo. Francesco Gabbani ha optato per tre brani iconici del repertorio nazionale: “Io sono Francesco”, “E tu…” e “Rimmel”, affidati a tellynonpiangere, PierC e MICHELLE. Jake La Furia invece punta su reinterpretazioni di grande difficoltà con “I giardini di marzo” e “La notte”, eseguiti da TOMASI e DELIA. Paola Iezzi mescola epoche e sonorità: VISCARDI canterà “Il cielo in una stanza”, mentre rob si cimenterà con “Bring Me to Life” degli Evanescence.

Ospite speciale di questa puntata sarà Mika, pronto a tornare sul palco dell’X Factor Arena dopo essere stato giudice per cinque edizioni. Cantautore di fama mondiale, con oltre 20 milioni di album venduti e miliardi di stream e visualizzazioni, Mika presenterà in anteprima “Modern Times”, il singolo che anticipa il suo nuovo album in uscita nel 2026.

X Factor 2025 conferma così la sua formula vincente, unendo competizione, spettacolo e momenti di grande musica live. La serata di giovedì segnerà un passaggio cruciale per i concorrenti rimasti in gara e per le squadre dei quattro giudici, che si giocano molto in un contesto sempre più serrato.

Proseguono intanto i due appuntamenti settimanali che raccontano da vicino il percorso degli artisti: dal lunedì al venerdì alle 19:20 il Daily di X Factor 2025, e ogni mercoledì alle 21:15 Road To X Factor 2025, che ripercorre il lavoro, la preparazione e i momenti inediti della settimana.

 

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Motori

BYD consegna la flotta ufficiale all’Inter e presenta la nuova SEALION 7 INTER EDITION

Spettacolo

Nikon annuncia la partnership con il Filmmaker Festival e presenta la nuova Nikon ZR

Spettacolo

Marilyn Manson torna in Italia: il “Reverendo” sarà tra gli headliner del Rock in Roma 2025

Motori

Peugeot Polygon Concept: il futuro del piacere di guida prende forma

Società

Inferno al Bataclan: Retequattro ricorda il terrore di Parigi dieci anni dopo

Motori

660.000 chilometri in tre anni con una sola Hyundai IONIQ 5: l’elettrico che batte ogni record

Tecnologia

Vecchie password addio: la sicurezza digitale passa dall’autenticazione senza password

Turismo

“Cammini DìVini”: a Montecassino parte il viaggio tra fede, natura e gusto

Spettacolo

XF2025 DIVENTA HELL FACTOR: doppia eliminazione e la spettacolare manche della Giostra

Senza categoria

Natale con IKEA: idee regalo anche per gli amanti del tech

Moda

Breil e Abarth: sessant’anni di record in un nuovo cronografo da collezione

Giochi

Sonic corre nel mondo di PAC-MAN: annunciato il nuovo DLC di PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC

Motori

Sondaggio Apollo Tyres: oltre la metà degli automobilisti sottovaluta le distanze di arresto sul bagnato

Sport

Suunto chiude in grande la stagione UTMB 2025

Giochi

ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS in arrivo il 4 dicembre

Motori

MINI consegna una vettura alla campionessa paralimpica Giulia Ghiretti

Giochi

“Road to Screamer”: il documentario che svela la rinascita di un’icona dei racing arcade

Sport

Supercorso Federale ACI Sport 2025: a Vallelunga una giornata tra simulatori, analisi dei dati e formazione tecnica

Moda

Stylmartin COOPER: lo stivaletto urbano che unisce sicurezza, comfort e stile senza compromessi

Motori

Mercedes-Benz GLB: comfort e prestazioni anche sotto zero
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Nikon annuncia la partnership con il Filmmaker Festival e presenta la nuova Nikon ZR

Nikon rafforza il suo legame con il mondo del cinema grazie a una nuova collaborazione con il Filmmaker Festival – Festival Internazionale di Cinema,...

50 minuti ago

Spettacolo

Marilyn Manson torna in Italia: il “Reverendo” sarà tra gli headliner del Rock in Roma 2025

Dopo mesi di attesa e una lunga serie di annunci, Rock in Roma svela uno dei nomi più attesi della sua prossima edizione. Il...

52 minuti ago

Spettacolo

Topo Gigio e il Piccolo Coro dell’Antoniano insieme per “Topo Top”: un inno di gioia e fantasia

Da venerdì 14 novembre 2025 sarà disponibile in digitale “Topo Top”, la prima uscita discografica che unisce due icone del mondo dei bambini: il...

7 ore ago

Spettacolo

VALE LAMBO: torna venerdì 14 novembre con il nuovo singolo “CELINE” feat. Aisha

A due mesi dall’uscita del mixtape “ANGELI VIOLENTI”, Vale Lambo torna con un nuovo brano che segna la conclusione ideale del progetto. “CELINE” feat....

7 ore ago