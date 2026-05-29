Yaraki torna con il singolo Nn so + che effetto fa: diario notturno per la Gen Z

Luci stroboscopiche, cuori a metà e farfalle in fuga dipingono le notti senza fine di Milano nel nuovo brano di Yaraki, artista italo-brasiliana pronta a sorprendere ancora la scena pop-urban italiana. Dal 29 maggio esce su tutte le piattaforme digitali Nn so + che effetto fa, singolo che segna per Yaraki una svolta sonora e artistica. Il pezzo unisce influenze pop contemporanee e sample drill, mantenendo una scrittura personale, diretta e profondamente emotiva.

Nel testo Yaraki racconta il disorientamento di una generazione sospesa tra desiderio di leggerezza e bisogno di connessione reale. Le immagini di club, panchine, skateboard e appunti veloci sull'iPhone costruiscono un immaginario notturno e malinconico in cui si alternano energia e fragilità, ironia e romanticismo. Emozioni quotidiane si trasformano così in fotografie autentiche, capaci di arrivare dritte alla Gen Z, senza filtri e senza rincorrere mode.

Il ritornello e l'estetica del brano restituiscono un racconto sincero e spontaneo. Nn so + che effetto fa rappresenta un'importante evoluzione per Yaraki, artista con un'identità ormai riconoscibile, capace di unire sensibilità pop e attitudine street. La sua capacità di mescolare malinconia, energia e ironia emerge anche nei precedenti lavori come i singoli Malattia, TTXTE e nell'EP Estate Instrada, dedicato a chi vive l'estate in città tra noia, relazioni complicate e voglia di evasione.

Sul palco Yaraki ha già lasciato il segno partecipando al MI AMI Festival, al DR. MARTENS DAY, alla Notte dei CBCR e durante il Festival di Sanremo negli spazi Billboard. È stata inoltre protagonista del progetto Air Action Vigorsol Fresh Studio, realizzato con Spotify per sostenere i nuovi talenti della Gen Z.

Dietro il nome Yaraki si cela Yara Smedile, classe '99, cresciuta nella periferia nord di Milano. Il suo percorso nasce dall'incontro tra esperienze personali e cultura di strada, ma anche da un'esigenza espressiva affinata fin dall'adolescenza con la scrittura. Il suo stile fonde con naturalezza urban, pop e sonorità brasiliane, dando forma a un mondo musicale unico.

Dai primi passi con Fatti di meno e Piena di energia, fino all'EP d'esordio Piazza Samba del 2024, Yaraki ha saputo costruire una carriera in continua crescita, collaborando con producer affermati e lavorando sotto la direzione creativa di IRBIS. Nel 2025 sono arrivati Malattia, TTXTE e l'EP Estate Instrada, tutti progetti che raccontano una generazione che resta nelle città, tra amori complicati e voglia di libertà.

Con Nn so + che effetto fa, Yaraki inaugura una nuova fase nella quale le sonorità si fanno ancora più intime e notturne, ma la scrittura resta fedele alla spontaneità che la contraddistingue.