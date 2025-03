YUNGBLUD ritorna con il nuovo singolo HELLO HEAVEN, HELLO

Yungblud è tornato sulla scena musicale con un inno epico di nove minuti intitolato “Hello Heaven, Hello”. Conosciuto per la sua capacità di infrangere le regole dell’industria musicale e la sua scrittura eccezionale, l’artista originario di Doncaster, nel Regno Unito, continua a sorprendere i suoi fan con la sua creatività senza limiti.

Hello Heaven, Hello è una canzone che abbraccia diversi stili del rock classico britannico, combinando sapientemente elementi del passato e del futuro. Yungblud dimostra ancora una volta di essere uno dei giovani cantautori e musicisti più fantasiosi al mondo, con un brano che esplode di energia e passione.

Il video ufficiale di “Hello Heaven, Hello”, diretto da Charlie Sarsfield, è stato presentato in anteprima su importanti piattaforme musicali come MTV Live e sui billboard di Paramount a Times Square, attirando l’attenzione dei fan di tutto il mondo.

“Hello Heaven, Hello è l’apertura del mio nuovo album. È un viaggio di auto-riconoscimento, un addio al passato e un saluto al futuro e a dove sto andando. Setta il precedente di quello che è questo album. È un’avventura sonoramente più ambiziosa che mai, un viaggio destinato a essere ascoltato nella sua interezza, che non si trattiene un attimo, senza filtri…”, ha rivelato Yungblud parlando dell’ispirazione dietro il brano.

Nonostante la sua audacia nel pubblicare una canzone di nove minuti e tredici secondi come primo singolo dopo un periodo di silenzio, Yungblud vede questa scelta come un’opportunità per esprimere la propria evoluzione artistica e innovazione, sfidando le convenzioni del settore musicale.

La canzone è stata concepita quattro anni fa, ed è il frutto di un intenso percorso creativo che ha portato Yungblud a esplorare nuove direzioni musicali e a fare emergere nuove sfaccettature della sua arte.

Il Bludfest, il festival curato da Yungblud, farà il suo ritorno quest’estate al National Bowl di Milton Keynes per il suo attesissimo secondo anno, offrendo ai fan un’esperienza musicale unica e indimenticabile. Dopo il successo dell’edizione precedente che ha visto la partecipazione di 40.000 fan, il Bludfest Year 2 promette di consolidare la reputazione del festival come uno degli eventi più elettrizzanti dell’anno.

Yungblud continua a stupire e a conquistare il cuore dei suoi fan con la sua musica innovativa e la sua personalità unica, confermandosi come uno degli artisti più interessanti e originali della scena musicale contemporanea.