“Zelig Republic”: Giangilberto Monti racconta i 40 anni del cabaret che ha cambiato la comicità italiana

In occasione del quarantennale dello storico locale milanese Zelig, simbolo della comicità italiana, arriva in libreria “ZELIG REPUBLIC: storia del cabaret più famoso d’Italia”, il nuovo libro del cantautore e drammaturgo Giangilberto Monti. Edito da Compagnia Editoriale Aliberti, il volume ripercorre con passione e rigore la storia dello Zelig, dalle sue origini fino al successo televisivo, attraverso documenti inediti, testimonianze dirette e un ricco apparato di fotografie e racconti d’epoca.

La prefazione è firmata dal comico e attore Giobbe Covatta, mentre le interviste sono curate dal giornalista Vito Vita. Un vero e proprio viaggio dietro le quinte della comicità italiana che svela la nascita, la trasformazione e la rinascita del locale che, nel corso di quarant’anni, ha lanciato alcuni dei talenti più amati del panorama dello spettacolo: Antonio Albanese, Paolo Rossi, Claudio Bisio, Silvio Orlando, Elio e le Storie Tese, Checco Zalone, Gene Gnocchi, Giobbe Covatta, la Gialappa’s Band, Gabriele Salvatores, Ficarra & Picone, Aldo, Giovanni & Giacomo.

“ZELIG REPUBLIC” non si limita a essere una cronaca storica. È anche un racconto di idee, amicizie e visioni artistiche, che intreccia l’anima del cabaret con quella del teatro e della musica d’autore. Un viaggio tra palcoscenico e backstage, dove le grandi storie della comicità italiana prendono forma tra aneddoti e documenti mai pubblicati prima.

Giangilberto Monti è una figura di spicco della scena artistica italiana: chansonnier, scrittore, autore di testi teatrali e produttore artistico, è considerato uno dei più competenti studiosi della canzone francese e del cantautorato italiano. Allievo di Dario Fo, ha pubblicato per Garzanti alcuni dizionari sulla storia della comicità italiana e della canzone d’autore, scrivendo per numerosi attori e comici. Dal 1978 a oggi ha inciso circa venti album e collaborato con artisti di rilievo, oltre a firmare brani per altri interpreti. La sua carriera si è sviluppata tra teatro, musica e radio, in particolare con la Radio Svizzera Italiana, dove ha contribuito come autore e consulente musicale.

Con “ZELIG REPUBLIC”, Monti restituisce al pubblico non solo la memoria di un luogo iconico, ma anche l’energia creativa che ha fatto di Zelig un laboratorio fondamentale per l’evoluzione della comicità italiana. Un ritratto appassionato e documentato del cabaret milanese che, partendo da un piccolo palco, è diventato simbolo nazionale di ironia, talento e libertà espressiva.