Zendaya torna in “Euphoria 3”: da aprile su Sky e NOW il cult HBO dedicato alle inquietudini di una generazione

A quattro anni dall’ultima, acclamata stagione, “Euphoria” è pronta a riaccendere i riflettori sulle fragilità, gli eccessi e le contraddizioni della generazione Z. La terza stagione del cult HBO, creato, diretto e prodotto da Sam Levinson, debutta in contemporanea con gli Stati Uniti il 13 aprile su Sky e in streaming su NOW.

La serie, realizzata in collaborazione con A24, si compone di otto nuovi episodi trasmessi ogni lunedì su Sky Atlantic. Diventata un vero fenomeno della cultura pop, “Euphoria” può vantare finora 25 nomination agli Emmy e nove vittorie, grazie anche all’interpretazione intensa e premiata con l’Emmy di Zendaya, che torna ancora una volta a vestire i panni della travagliata Rue.

La logline della terza stagione sintetizza l’essenza del nuovo capitolo: “un gruppo di amici d’infanzia si confronta con il valore della fede, la possibilità di redenzione e il problema del male.” Un ritorno che promette di scavare ancora più a fondo nelle tematiche esistenziali e nei dilemmi morali di una generazione inquieta.

Accanto a Zendaya, il cast principale include Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi (candidato al Golden Globe), Sydney Sweeney (candidata agli Emmy), Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Toby Wallace.

Tra le guest-star che ritornano ci sono nomi già amati dal pubblico come Colman Domingo (vincitore dell’Emmy), Dominic Fike (candidato ai GRAMMY), Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson e altri volti della precedente stagione.

La lista delle nuove presenze, invece, si preannuncia ancora più sorprendente: tra le guest star spiccano Sharon Stone (vincitrice di un Emmy), ROSALÍA (GRAMMY), Danielle Deadwyler, Natasha Lyonne (candidata agli Emmy), Marshawn Lynch, Asante Blackk, Sam Trammell e Trisha Paytas, insieme a molti altri nomi che promettono di ampliare il già ricco universo narrativo.

Dietro la macchina da presa e nella stanza degli autori, ancora una volta, Sam Levinson guida il progetto firmando come creatore, sceneggiatore, regista e produttore esecutivo. Accanto a lui un team di produttori che include Ashley Levinson, Sara E. White, Kevin Turen, Ravi Nandan, Drake e Adel “Future” Nur, insieme ai creatori della serie originale israeliana, Ron Leshem e Daphna Levin.

Basata sull’omonima serie israeliana, “Euphoria” continua a essere uno degli osservatori più spietati e affascinanti dell’adolescenza contemporanea, un racconto che si muove tra dipendenze, relazioni tossiche, desideri di riscatto e la costante ricerca di identità.

Con la sua terza stagione, HBO e Sky porteranno nuovamente il pubblico nel mondo visionario e disturbante di Rue e dei suoi compagni, confermando “Euphoria” come una delle serie più attese e discusse degli ultimi anni.