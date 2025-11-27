Zootropolis 2: Panini porta in edicola la nuova rivista ufficiale dedicata alla città degli animali

In occasione dell’uscita del nuovo film Disney Zootropolis 2, Panini Magazines lancia in edicola e su Panini.it la rivista ufficiale Zootropolis 2 – Al lavoro sul caso!, un appuntamento imperdibile per tutti i fan della saga animata ambientata nella metropoli dove ogni animale può essere ciò che vuole.

Il magazine riporta i lettori tra le strade colorate e dinamiche di Zootropolis, al fianco dei celebri agenti Judy Hopps e Nick Wilde, pronti a risolvere nuovi misteri e a coinvolgere i giovani lettori in un’esperienza editoriale ricca e interattiva. In allegato, insieme al magazine, arriva anche un gradito omaggio: l’album ufficiale delle figurine Panini di Zootropolis con una bustina per iniziare la collezione.

Zootropolis 2 – Al lavoro sul caso! è pensato per un pubblico giovane ma anche per gli appassionati del mondo Disney, grazie a un mix di contenuti che alternano giochi avventurosi, attività da detective, quiz e pagine da colorare. Ogni sezione è ispirata ai luoghi e ai protagonisti del nuovo film, offrendo una vera immersione nell’universo di Zootropolis.

La rivista propone inoltre diversi approfondimenti sui personaggi, sia su quelli storici come Judy e Nick, sia sulle nuove figure che arricchiranno l’avventura cinematografica. Tra questi, la lince Pawbert Lynxley, la vipera entusiasta e velenosissima Gary De’Snake e lo straordinario Nibbles Maplestick, pronti a dare un nuovo volto alla squadra della polizia di Zootropolis.

A completare l’offerta, non mancano due maxi poster dedicati ai protagonisti del film, ideali per decorare la cameretta dei giovani fan o per arricchire una collezione Disney.

Disponibile in edicola e su Panini.it al prezzo di 5,90 euro, la nuova rivista segna l’inizio di un viaggio entusiasmante tra misteri, amicizia e divertimento, riportando i lettori nel cuore della città più vivace del mondo Disney. Come recita il claim del nuovo progetto editoriale, “Panini Magazines ci accompagna nella città dove ogni animale può essere ciò che vuole!”