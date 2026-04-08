Zucchero festeggia 25 anni di “Baila (Sexy Thing)”: tour negli stadi italiani a luglio

Zucchero “Sugar” Fornaciari torna a infiammare gli stadi italiani con un nuovo tour estivo che celebra i 25 anni di una delle sue hit più amate di sempre: “Baila (Sexy Thing) 25th – Under the Moonlight”. Un viaggio musicale che promette di trasformare le notti di luglio in una grande festa di ritmo, emozione e blues, accompagnata dalla voce inconfondibile dell’artista e dalla sua fedele superband internazionale.

Dopo il grande tour europeo e la data zero già sold out del 15 maggio al PalaUnical di Mantova, Zucchero accenderà il pubblico con sei date imperdibili: il 4 luglio a Udine (Bluenergy Stadium – Stadio Friuli), il 6 a Bologna (Stadio Dall’Ara), l’8 a Pescara (Stadio Adriatico), l’11 a Perugia (Arena Santa Giuliana, nell’ambito di Umbria Jazz), il 14 a Messina (Stadio Franco Scoglio) e il 16 a Lucca (Mura Storiche, Lucca Summer Festival).

Lo spettacolo sarà rigorosamente dal vivo, con l’energia e l’anima blues che da sempre caratterizzano l’artista emiliano. Sul palco, una formazione di eccellenti musicisti: Polo Jones alla direzione musicale e al basso, Kat Dyson alle chitarre, Peter Vettese alle tastiere, Mario Schilirò alla chitarra, Adriano Molinari alla batteria, Nicola Peruch alle tastiere, Yissy Garcia a batteria e percussioni, James Thompson, Lazaro Amauri Oviedo Dilout e Carlos Minoso ai fiati, e le voci di supporto di Oma Jali e Keba Williams.

Parallelamente all’annuncio del tour, è disponibile in digitale la nuova versione rimasterizzata di “Baila (Sexy Thing)”, curata da Pino “Pinaxa” Pischetola. L’iconico brano, che in questi 25 anni ha continuato a far ballare il pubblico di tutto il mondo, torna in tre versioni linguistiche – italiana, inglese e spagnola – con una qualità sonora esaltata in ogni dettaglio.

«Chi non ama il blues ha un buco nell’anima», afferma Zucchero, sintetizzando la sua visione musicale e il legame profondo con le radici del genere che da sempre lo ispira.

Nella sua carriera, Zucchero si è affermato come uno dei maggiori interpreti del rock blues italiano e internazionale, con oltre 60 milioni di dischi venduti, di cui 8 milioni solo con “Oro, incenso & birra”. È stato il primo artista occidentale a esibirsi al Cremlino dopo la caduta del Muro di Berlino e l’unico italiano al Festival di Woodstock del 1994. Ambasciatore degli eventi per Nelson Mandela e protagonista di celebri collaborazioni, ha condiviso il palco con leggende come Eric Clapton, Bono, Sting, Brian May, Joe Cocker e Luciano Pavarotti.

Nel 2022 ha portato in tutto il mondo il “World Wild Tour”, nel 2023 ha celebrato i 40 anni di carriera con due grandi concerti alla RCF Arena di Reggio Emilia e nel 2024 ha intrapreso l’“Overdose D’Amore World Tour”. Nei prossimi anni, l’artista continuerà a celebrare i suoi traguardi con nuovi progetti discografici, tra cui “Discover II” e “Spirito DiVino 30th Anniversary”, in uscita rispettivamente a novembre 2025 e giugno 2025.

Con oltre 720.000 spettatori complessivi all’Arena di Verona nei suoi 66 concerti, Zucchero si conferma uno degli ambasciatori più amati della musica italiana nel mondo. Il nuovo tour estivo “Baila (Sexy Thing) 25th – Under the Moonlight” si preannuncia come un’esplosione di energia e passione, un invito a rivivere la magia di un brano senza tempo sotto le stelle degli stadi italiani.