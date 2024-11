ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI: domani esce il nuovo album “DISCOVER II”

Domani, venerdì 8 novembre, è il giorno tanto atteso per tutti i fan di ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI, in quanto sarà finalmente disponibile il suo nuovo album “DISCOVER II”. Questo secondo progetto di cover della sua carriera offre una reinterpretazione personale di alcune delle canzoni che ha amato di più nella sua vita.

Il famoso interprete del rock blues italiano rivisita brani iconici sia del repertorio nazionale che internazionale, donando loro un tocco unico e inconfondibile. L’album, disponibile sia in formato fisico che digitale, è composto da 13 brani nella versione standard e offre agli appassionati la possibilità di immergersi in un viaggio musicale emozionante.

In “Discover II”, Zucchero ha collaborato con molti artisti di fama internazionale, rendendo l’album ancora più vario e coinvolgente per il pubblico. Ad anticipare l’uscita dell’album è stato il singolo “Amor Che Muovi Il Sole”, cover del brano “My Own Soul’s Warning” dei The Killers, arricchito da un adattamento del testo in italiano a firma di Zucchero.

La versione standard di “Discover II” include anche altre interessanti collaborazioni, come quella con Paul Young in “I See A Darkness” e con Oma Jali, corista storico di Zucchero, in “Se Non Mi Vuoi”. Inoltre, non manca “Una Come Te”, versione italiana del brano “Chinatown” dei Bleachers, con il testo scritto dallo stesso Zucchero.

Per i veri appassionati e collezionisti, è disponibile anche una versione box deluxe in tiratura limitata e numerata, che offre non solo i 13 brani della versione standard ma anche 5 tracce bonus. Tra queste, si possono trovare collaborazioni con artisti del calibro di Jack Savoretti, Irene Fornaciari, Russel Crowe e Salmo.

In “Discover II”, gli appassionati potranno apprezzare reinterpretazioni di brani indimenticabili come “Set Fire To The Rain”, “Knockin’ On Heaven’s Door” e “Just Breathe”, solo per citarne alcuni. Un vero e proprio omaggio alla musica che ha influenzato la carriera di uno dei maggiori interpreti italiani di sempre.

ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI è una figura di spicco nel panorama musicale internazionale, con una carriera costellata da successi e collaborazioni di prestigio. La sua capacità di emozionare il pubblico e di reinventarsi costantemente lo ha reso un’icona della musica italiana nel mondo.