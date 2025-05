ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI: il 20 giugno esce in fisico e in digitale “SPIRITO DIVINO 30TH ANNIVERSARY”

Zucchero “Sugar” Fornaciari, icona del rock blues italiano, celebra il 30° anniversario dell’album “Spirito DiVino” con la pubblicazione di una speciale edizione dell’album e un entusiasmante tour estivo. “Spirito DiVino”, uno degli album di maggior successo della carriera di Zucchero, rivive dopo 30 anni in un’edizione speciale disponibile in fisico e in digitale dal 20 giugno. I fan potranno prenotare la loro copia a partire dal 27 maggio.

L’edizione speciale si declina in diverse versioni, tra cui un vinile crystal in doppio LP, un doppio CD in formato digipack, e un esclusivo BOX DELUXE numerato a tiratura limitata che contiene remix inediti, un book fotografico di 16 pagine e sottobicchieri personalizzati. Pubblicato originariamente nel 1995, l’album “Spirito DiVino” ha lasciato un segno indelebile nella musica grazie alla sua miscela di blues, soul e melodia italiana.

In concomitanza con questa celebrazione, Zucchero torna dal vivo con il tour “Overdose D’amore”. Sei date imperdibili negli stadi italiani e al Circo Massimo di Roma promettono spettacoli emozionanti e carichi di energia. “Questa estate Zucchero celebra la sua musica e il legame indissolubile con il pubblico, portando sul palco la sua musica senza tempo e la sua voce inconfondibile”.

Le date del tour includono tappe in città come Ancona, Bari, Torino e Padova, mentre le doppie date al Circo Massimo di Roma sottolineano la portata di questo evento musicale. Radio Italia è la radio ufficiale del tour, mentre Frecciarossa è il treno ufficiale del tour in Italia di Zucchero.

Non è finita qui: a settembre, Zucchero tornerà a esibirsi all’Arena di Verona con otto concerti imperdibili. Questo ritorno all’Arena segna un momento speciale, perché Zucchero, con il suo legame unico con questo prestigioso palcoscenico, festeggerà i suoi 70 anni. “Ogni serata sarà un viaggio nella musica, nell’anima e nella passione di un artista senza eguali”.

Il 2024 si prospetta un anno altrettanto ricco con il “Overdose D’Amore World Tour”, cementando ulteriormente la sua eredità musicale e il suo messaggio di amore attraverso la musica. «Noi crediamo nel blues, il blues non morirà mai», afferma Zucchero, riaffermando il suo impegno verso la musica che ha infranto confini temporali e geografici.