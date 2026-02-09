A “Quarta Repubblica” l’intervista esclusiva al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi

Questa sera torna in prima serata su Retequattro un nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show condotto da Nicola Porro. Al centro della puntata, un’intervista in esclusiva al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che affronterà i principali temi legati all’attualità politica e alla sicurezza nazionale.
L’intervista a Piantedosi rappresenta uno dei momenti più attesi della serata. Il Ministro sarà chiamato a commentare le recenti iniziative del governo nel campo della sicurezza pubblica e dell’ordine interno, offrendo una panoramica sulle prossime misure in programma.
La puntata aprirà anche una finestra sugli scenari internazionali, con particolare attenzione agli sviluppi della politica statunitense. Porro proporrà infatti un’intervista con l’ex segretario di Stato americano Mike Pompeo, che commenterà la figura di Donald Trump e il suo ruolo nel dibattito politico globale.
In seguito, il dibattito si sposterà sulla politica interna, con un’analisi approfondita degli ultimi provvedimenti varati dal governo in materia di sicurezza. Proseguirà poi l’inchiesta di “Quarta Repubblica” sugli affidi di minori in Italia, un tema complesso che il programma continua a esplorare tra procedure, responsabilità istituzionali e aspetti ancora non chiariti.
La trasmissione dedicherà infine spazio al caso Garlasco, portando all’attenzione del pubblico gli sviluppi più recenti di uno dei fatti di cronaca nera più discussi degli ultimi anni.
Al dibattito parteciperanno numerosi ospiti appartenenti al mondo del giornalismo e della comunicazione: Alessandro Sallusti, Alessandro Rico, Maddalena Oliva, Hoara Borselli, Piero Sansonetti, Rita Cavallaro, Stefano Zurlo, Armando Palmegiani e Giuseppe Cruciani.
L’appuntamento con “Quarta Repubblica” si preannuncia dunque come una serata ricca di confronti, approfondimenti e interviste di rilievo, confermandosi uno dei principali spazi televisivi dedicati all’analisi dell’attualità politica e sociale italiana.