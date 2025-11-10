Connect with us

adidas e FIGC lanciano “Calcio Diner”: Riccardo Calafiori protagonista del nuovo corto dedicato agli Azzurri

adidas e FIGC hanno presentato “Calcio Diner”, un nuovo corto che segna un ulteriore capitolo della campagna globale “La Revolución Americana”, creata in vista della FIFA World Cup 2026, che si terrà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il progetto fonde in modo vivace la cultura pop americana con l’identità calcistica italiana, raccontando in chiave cinematografica la preparazione della Nazionale verso il grande appuntamento mondiale.

Protagonista del video è Riccardo Calafiori, difensore della Nazionale italiana, alle prese con un’interpretazione inedita. Nel corto, il calciatore veste i panni di un cameriere in un tipico diner americano. Tra vassoi e pattini a rotelle, Calafiori si allena mantenendo equilibrio e velocità, finché l’arrivo inaspettato del nuovo pallone ufficiale del Mondiale, Trionda, accende la scena con una sorprendente esibizione di palleggi, capace di stupire i clienti presenti.

Realizzato dal regista Eoin Glaister, “Calcio Diner” è uno spin-off che sintetizza in maniera brillante la determinazione e lo spirito della squadra azzurra. Il corto unisce ironia e passione sportiva, proiettando la Nazionale nel percorso di qualificazione verso il continente americano. L’atmosfera del video trae ispirazione dall’immaginario pop statunitense, incastonando però dettagli che rimandano alla storia e alla tradizione del calcio italiano, riconoscibile in ogni gesto, nei colori e nelle sensazioni trasmesse.

La pubblicazione di “Calcio Diner” coincide con un momento significativo: gli Azzurri si ritrovano al Centro Tecnico Federale di Coverciano per preparare i prossimi impegni internazionali contro Moldova e Norvegia. La data scelta segna anche l’avvicinarsi della presentazione ufficiale di “Azzurra”, la nuova maglia ideata da adidas per il 2026.

La nuova divisa rappresenta un omaggio perfetto alla storia della Nazionale: l’iconica base azzurra è arricchita da raffinati dettagli dorati e da una trama a foglie d’alloro, simbolo del successo e della tradizione vincente di una squadra che ha conquistato quattro titoli mondiali. La combinazione tra l’eleganza classica e un design moderno esalta la continuità tra passato e futuro, tra orgoglio e ambizione.

Con “Calcio Diner”, adidas riafferma la sua capacità di unire sport e cultura visiva, rendendo omaggio alla Nazionale Italiana e alla sua inconfondibile identità. Il corto racconta non solo l’attesa per il Mondiale, ma anche la passione infinita per un gioco che continua a ispirare generazioni, dentro e fuori dal campo.

