Alberto Mariani nominato nuovo CEO di Ricoh Italia e Mauden

Ricoh Italia annuncia la nomina di Alberto Mariani come nuovo Chief Executive Officer sia di Ricoh Italia che di Mauden, società parte del Gruppo Ricoh. Mariani succede a Davide Oriani nella guida di Ricoh Italia, il quale rimarrà membro del Board, e a Roberta Viglione per la direzione di Mauden.



Con una carriera di oltre 23 anni maturata all'interno di Ricoh Italia, Alberto Mariani ha consolidato una solida esperienza nelle aree Marketing, Vendite e Business Development. Dopo queste tappe, ha assunto ruoli di vertice a livello europeo, contribuendo alla trasformazione di Ricoh da fornitore di soluzioni di stampa a protagonista nei servizi digitali. Tra i risultati più rilevanti, Mariani ha condotto con successo oltre 20 acquisizioni strategiche nell'area EMEA, sostenendo una significativa crescita del business.



La combinazione tra leadership riconosciuta, visione strategica di ampio respiro e una profonda comprensione dell'evoluzione dei mercati digitali viene considerata chiave per sostenere il primato di Ricoh Italia e Mauden nel settore del workplace.



Mariani ha commentato con entusiasmo il suo nuovo ruolo: Ricoh Italia è un'azienda con una storia solida e una visione chiara: essere un player strategico per le imprese affiancandole - anche insieme ai nostri partner - nei loro percorsi di innovazione e di trasformazione del workplace. Il mio impegno sarà quello di continuare a guidare una crescita significativa e duratura, rafforzando il nostro posizionamento sul mercato e consolidando il nostro ruolo come workplace integrator di riferimento. Il raggiungimento di questi obiettivi passa dalle persone, che da sempre rappresentano la vera forza di Ricoh Italia e che vogliamo continuare a valorizzare e supportare, promuovendo una collaborazione sinergica tra i team e un modo di lavorare condiviso.



La nomina di Alberto Mariani segna una nuova fase per Ricoh Italia e Mauden, con l'obiettivo di consolidare la leadership e promuovere l'innovazione all'interno del panorama digitale nazionale e internazionale.