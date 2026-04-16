Alberto Mariani nominato nuovo CEO di Ricoh Italia e Mauden

Ricoh Italia annuncia la nomina di Alberto Mariani come nuovo Chief Executive Officer sia di Ricoh Italia che di Mauden, società parte del Gruppo Ricoh. Mariani succede a Davide Oriani nella guida di Ricoh Italia, il quale rimarrà membro del Board, e a Roberta Viglione per la direzione di Mauden.
Con una carriera di oltre 23 anni maturata all'interno di Ricoh Italia, Alberto Mariani ha consolidato una solida esperienza nelle aree Marketing, Vendite e Business Development. Dopo queste tappe, ha assunto ruoli di vertice a livello europeo, contribuendo alla trasformazione di Ricoh da fornitore di soluzioni di stampa a protagonista nei servizi digitali. Tra i risultati più rilevanti, Mariani ha condotto con successo oltre 20 acquisizioni strategiche nell'area EMEA, sostenendo una significativa crescita del business.
La combinazione tra leadership riconosciuta, visione strategica di ampio respiro e una profonda comprensione dell'evoluzione dei mercati digitali viene considerata chiave per sostenere il primato di Ricoh Italia e Mauden nel settore del workplace.
Mariani ha commentato con entusiasmo il suo nuovo ruolo: Ricoh Italia è un'azienda con una storia solida e una visione chiara: essere un player strategico per le imprese affiancandole - anche insieme ai nostri partner - nei loro percorsi di innovazione e di trasformazione del workplace. Il mio impegno sarà quello di continuare a guidare una crescita significativa e duratura, rafforzando il nostro posizionamento sul mercato e consolidando il nostro ruolo come workplace integrator di riferimento. Il raggiungimento di questi obiettivi passa dalle persone, che da sempre rappresentano la vera forza di Ricoh Italia e che vogliamo continuare a valorizzare e supportare, promuovendo una collaborazione sinergica tra i team e un modo di lavorare condiviso.
La nomina di Alberto Mariani segna una nuova fase per Ricoh Italia e Mauden, con l'obiettivo di consolidare la leadership e promuovere l'innovazione all'interno del panorama digitale nazionale e internazionale.
Alberto Mariani nominato nuovo CEO di Ricoh Italia e Mauden
Alberto Mariani diventa CEO di Ricoh Italia e Mauden, portando la sua esperienza internazionale per guidare l'innovazione digitale e rafforzare il leadership nel workplace.
Ricoh Italia annuncia la nomina di Alberto Mariani come nuovo Chief Executive Officer sia di Ricoh Italia che di Mauden, società parte del Gruppo Ricoh. Mariani succede a Davide Oriani nella guida di Ricoh Italia, il quale rimarrà membro del Board, e a Roberta Viglione per la direzione di Mauden.
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