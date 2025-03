Alpine diventa premium partner del Paris Major Premier Padel

La Federazione Francese di Tennis e Alpine sono orgogliose di annunciare che il French Major, uno dei tornei più prestigiosi del circuito internazionale di padel, assumerà una nuova denominazione: Alpine Paris Major Premier Padel.

Questa importante evoluzione testimonia la volontà di Alpine di rafforzare il proprio legame con il mondo del padel, consolidando la sua posizione come Premium Partner dell’evento. Il torneo si svolgerà dall’8 al 14 settembre 2025 nella storica cornice dello Stadio Roland-Garros, un luogo simbolo dello sport mondiale.

La collaborazione tra Alpine e il Paris Major non è una novità: il brand francese aveva già ricoperto il ruolo di Premium Partner nelle edizioni del 2023 e del 2024. Tuttavia, con questa nuova partnership triennale, Alpine conferma la sua volontà di investire nel padel, sport in forte crescita a livello internazionale.

Grazie a questa sinergia, gli appassionati potranno vivere un’esperienza unica, immergendosi nell’universo Alpine. La casa automobilistica offrirà numerose iniziative dedicate ai fan, creando un connubio perfetto tra sport, innovazione e passione.

Negli ultimi anni, il padel ha registrato un’esplosione di popolarità, attirando sempre più giocatori e spettatori. Il Premier Padel Tour rappresenta l’élite di questa disciplina, e l’Alpine Paris Major sarà una delle tappe più attese della stagione.

Per Alpine, questa partnership rappresenta un’opportunità per rafforzare la propria immagine nel panorama sportivo internazionale, associando il proprio nome a un evento di grande prestigio e visibilità.

L’Alpine Paris Major Premier Padel si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di padel. L’appuntamento è fissato dall’8 al 14 settembre 2025 al Roland-Garros, per una settimana di spettacolo, adrenalina e competizione ai massimi livelli.