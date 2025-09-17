Connect with us

Gilles Moretton, Delfina Brea Senesi, Zinedine Zidane, Gemma Triay Pons, Alpine Paris Major 2025, Photo: Jean-Charles Caslot / FFT

Sport

Alpine Paris Major 2025: padel, passione e motori conquistano Parigi

Published

L’Alpine Paris Major 2025 ha trasformato la capitale francese in un palcoscenico unico dove sport e motori si sono fusi in un evento senza precedenti. Per la sua prima edizione come title partner del torneo, Alpine ha scelto di mettere in scena tutta la sua energia nel cuore di Parigi, con un campo da padel temporaneo allestito in Place Vendôme dall’11 al 14 settembre.

In quattro giorni, ben 160 giocatori si sono alternati sul campo, regalando spettacolo a centinaia di visitatori, tra partite inedite con celebrities e influencer, visite al negozio ufficiale e l’ammirazione dei trofei in esposizione. Un’esperienza che ha unito sport, lifestyle e il DNA di un marchio che continua a sorprendere.

Antonino Labate, Senior Vice President Vendite, Marketing e Customer Experience di Alpine, ha sottolineato come la partnership con il padel rappresenti i valori fondamentali della marca: prestazioni, innovazione e superamento dei propri limiti. Trasformare Place Vendôme in un campo da gioco è stata una sfida affascinante e vinta, segno della crescente popolarità di questo sport inclusivo.

La giornata conclusiva di domenica ha avuto due protagonisti d’eccezione: Zinedine Zidane, ambasciatore Alpine e simbolo dei programmi dedicati alle pari opportunità e alla transizione elettrica, e Pierre Gasly, pilota del BWT Alpine Formula One Team e membro fondatore di 10 Padel.

I due hanno calcato il campo da padel in Place Vendôme prima di raggiungere lo stadio Roland-Garros a bordo delle Alpine A290 e A110, accolti dall’entusiasmo dei fan nello stand Alpine. Zidane ha poi consegnato il trofeo del torneo alla coppia femminile vincitrice, Gemma Triay (Spagna) e Delfina Brea (Argentina), mentre Gasly ha premiato i campioni maschili Arturo Coello (Spagna) e Agustín Tapia (Argentina).

Il pubblico, elettrizzato anche dal DJ set all’ingresso dello stadio sulle note di Gloria Gaynor, ha vissuto una finale da stadio pieno, a conferma del crescente amore per il padel.

Questa edizione ha stabilito un nuovo primato: 27.000 spettatori nel week-end, con il Roland-Garros come cornice dei momenti più emozionanti. A rendere ancora più speciale l’esperienza, una flotta di 41 veicoli Alpine ha garantito i trasferimenti ufficiali di giocatori, arbitri e staff, sottolineando l’impegno della marca verso la mobilità elettrica e sostenibile.

Al Jardin des Mousquetaires, i visitatori hanno vissuto un percorso immersivo nello stand Alpine, con l’esposizione delle novità di gamma: la nuova sport fastback A390, la city-car sportiva A290, l’iconica A110 e la A110 R 70, creata per celebrare i 70 anni della marca. Non solo esposizione statica: oltre 1.500 appassionati hanno provato l’emozione di guidare una A110 su simulatori monoposto, vivendo da protagonisti la filosofia sportiva del brand.

Con il successo del Paris Major 2025, Alpine ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di fondere performance, innovazione e passione. Dalla trasformazione di Place Vendôme a campo da padel fino ai trasferimenti sostenibili, il marchio ha dato vita a un evento che ha conquistato pubblico e fan.

