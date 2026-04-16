Amazfit Cheetah 2 Pro, lo smartwatch pensato per i corridori esperti

Amazfit presenta Cheetah 2 Pro, uno smartwatch leggero in titanio, con GPS avanzato e analisi per maratona e mezze maratone. Ideale per runners esperti.

Amazfit introduce il nuovo Cheetah 2 Pro, uno smartwatch professionale studiato appositamente per i corridori esperti e ambiziosi, mettendo sul polso degli atleti tecnologie di nuova generazione dedicate alla performance.

Dopo un debutto non ufficiale ai polsi di Amanal Petros e Yeman Crippa - entrambi protagonisti di traguardi e record nelle recenti competizioni di Berlino e Parigi - il Cheetah 2 Pro arriva ufficialmente sul mercato europeo. Lo smartwatch si distingue per leggerezza (meno di 46 grammi), robustezza grazie alla cassa in titanio e uno schermo AMOLED da 1,32 pollici protetto da vetro zaffiro, molto luminoso e leggibile anche in pieno sole grazie ai 3000 nit, oltre a una pratica torcia LED per le uscite notturne.

Il sistema GPS a doppia antenna insieme alla tecnologia PDR (Point Dead Reckoning) garantiscono tracciamento preciso anche dove il segnale è debole; il dispositivo rileva ritmo, andatura, distanza e i principali parametri di performance, tra cui soglia del lattato e stima del VO2 max. Elementi fondamentali per gestire al meglio strategie di gara e programmi di allenamento personalizzati, facilitati anche grazie alla possibilità di seguire percorsi con mappe offline e creare itinerari.

La batteria, potenziata del 20 percento rispetto ai modelli precedenti, offre fino a 20 giorni di autonomia nell'uso moderato e fino a 29 ore con GPS attivo, ideale anche per sessioni lunghe o gare endurance. Oltre 170 discipline sportive sono supportate, tra cui corsa su diverse distanze, allenamento della forza, funzionale e attività all'aperto.

Le metriche avanzate permettono una personalizzazione totale delle schermate e dei parametri monitorati, dall'allenamento progressivo agli intervalli. Al termine di ogni sessione, l'orologio analizza i dati post-allenamento: carico, confronto tra le performance, recupero stimato, HRV (variabilità della frequenza cardiaca) e livello di affaticamento cumulato. L'integrazione con la tecnologia BioCharge mostra in tempo reale il livello di energia del runner, aiutando a calibrare meglio intensità e tempi di recupero.

A corredo, Cheetah 2 Pro mette a disposizione programmi completi per preparare mezze maratone e maratone, con il supporto dell'allenatore AI Zepp Coach per adattare i piani alle esigenze personali. Sono compatibili anche app e piattaforme di terze parti, come TrainingPeaks, Strava, intervals.icu e Komoot, oltre ai dispositivi accessori Helio Strap, Helio Ring e Stryd. Per i viaggiatori, è integrato un Jet Lag Manager.

La versione per l'Europa supporta i pagamenti NFC e sarà disponibile dal 16 aprile a 449 euro. L'offerta di Amazfit si completa con Active Series per chi vuole iniziare a muoversi regolarmente, Bip Series per l'attività occasionale, Balance Series e T-Rex Series per sport ibridi o outdoor, segmentando la proposta in base a differenti livelli di preparazione atletica.

L'Amazfit Cheetah 2 Pro è stato progettato per affiancare i corridori esperti e più esigenti in ogni fase: dalla pianificazione stagionale, passando per l'esecuzione degli allenamenti e gli aggiornamenti, fino al recupero e al raggiungimento delle massime prestazioni in gare specifiche. I dati precisi forniti dal Cheetah 2 Pro costituiranno un prezioso supporto e un complemento all'esperienza sia dell'atleta che dell'allenatore.