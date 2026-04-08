Apple Music pubblica il raro DJ set B2B di Fred again.. e Thomas Bangalter

Un evento musicale che unisce due generazioni di talento elettronico è finalmente disponibile in streaming per tutti gli appassionati. Apple Music ha pubblicato il DJ set B2B di Fred again.. e Thomas Bangalter, registrato all’Alexandra Palace di Londra il 27 febbraio 2026 durante il tour USB002 di Fred. Una performance che, per il suo valore artistico e la rarità dell’incontro, rappresenta un momento di culto per i fan della musica elettronica contemporanea.

Thomas Bangalter, storico membro dei Daft Punk, sale sul palco insieme a Fred again.. per un set che mescola generazioni, stili e sonorità. Si tratta solo del secondo DJ set pubblicato da Bangalter al di fuori del progetto Daft Punk, un fatto che sottolinea la straordinarietà dell’occasione. Durante questa esibizione, Fred again.. porta l’energia e l’immediatezza che lo contraddistinguono, mentre Bangalter aggiunge la profondità e la maestria che lo hanno reso una leggenda del genere.

Nel mix compaiono brani iconici e ricontestualizzazioni sorprendenti, con riferimenti al catalogo Daft Punk e collaborazioni recenti di Fred again… La tracklist include combinazioni uniche, come “One More Time” intrecciata con “Marea (We’ve Lost Dancing)”, o brani come “Giorgio by Moroder”, “Technologic” e “Digital Love”, accostati a remix e versioni speciali firmate da artisti come Skrillex, Four Tet, The Weeknd, Swedish House Mafia e molti altri. È un viaggio musicale che attraversa decenni di elettronica, dalla house classica all’avanguardia digitale.

In un commento condiviso online, Fred again.. ha espresso l’emozione per questa collaborazione, scrivendo: «Di solito ho una regola: non riguardo mai quello che faccio. Faccio semplicemente le cose e poi cerco di restare presente e continuare a lavorare sulla scrittura della musica. Ma sì, con questo… proprio non riesco a smettere. Probabilmente perché gran parte non è musica mia, quindi non è soggetta alla mia solita voce interiore molto critica. In questo caso sono semplicemente un fan, più orgoglioso di un momento umano che di qualsiasi altra cosa».

Il DJ set B2B tra Fred again.. e Thomas Bangalter è dunque più di una semplice esibizione: è l’incontro di due visioni artistiche che si fondono per creare un’esperienza unica, tra passato e futuro della musica elettronica. Un’occasione irripetibile, ora accessibile a tutti gli abbonati di Apple Music, che consente di rivivere la magia di quella notte londinese dove il ritmo, la sperimentazione e l’emozione si sono fusi in un unico, straordinario suono.