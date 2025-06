Apple Original Films lancia il teaser di “The Lost Bus” con con Matthew McConaughey e America Ferrera

Apple Original Films ha svelato il teaser trailer di “The Lost Bus”, un thriller drammatico e ricco di azione che promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso. Diretto dal celebre regista Paul Greengrass, candidato all’Oscar, il film è ispirato a eventi reali e si concentra su uno degli incendi boschivi più devastanti della storia degli Stati Uniti.

“The Lost Bus” vanta un cast stellare, con il premio Oscar Matthew McConaughey che interpreta un autista di scuola bus in difficoltà e America Ferrera, candidata all’Oscar, nel ruolo di un’insegnante devota. Insieme, i due protagonisti affrontano sfide inimmaginabili per salvare 22 bambini intrappolati in un inferno di fiamme.

La sceneggiatura è co-scritta da Paul Greengrass e Brad Ingelsby e si ispira al libro “Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire” di Lizzie Johnson. Questo progetto è stato anche fortemente supportato da Jamie Lee Curtis, che dopo aver scoperto il libro tramite un’intervista a Lizzie Johnson su NPR, ha deciso di collaborare con Blumhouse Productions per realizzarne un adattamento cinematografico.

“The Lost Bus” è la storia di un eroismo silenzioso, di persone che si uniscono di fronte all’impensabile. Sono onorato che mi sia stata affidata questa storia”, ha dichiarato Greengrass.

Il film è previsto per l’uscita su Apple TV+ in autunno. Apple TV+ continua a distinguersi nel panorama dello streaming grazie ai suoi contenuti originali di alta qualità, come dimostrano le sue numerose nomination e premi, tra cui il riconoscimento agli Oscar® per il miglior film con “CODA”. Attualmente, Apple TV+ è accessibile in oltre 100 Paesi e su una vasta gamma di dispositivi.

Il cast di supporto include anche talenti come Yul Vazquez, Ashlie Atkinson e Spencer Watson, arricchendo ulteriormente la trama avvincente di “The Lost Bus”. Questo nuovo progetto promette di essere un’aggiunta emozionante e coinvolgente alla libreria di contenuti sempre crescente di Apple TV+.