Apple: sei nomination agli Oscar 2025 con “F1: il film”, “Come See Me in the Good Light” e “The Lost Bus”

Apple segna un nuovo traguardo nella sua corsa nel mondo del cinema con ben sei nomination agli Oscar 2025, confermandosi protagonista indiscussa anche nella stagione dei premi di quest’anno. Tra i titoli in lizza spicca “F1: il film”, candidato nella prestigiosa categoria Miglior Film, oltre che per Miglior Suono, Migliori Effetti Visivi e Miglior Montaggio. Il successo di Apple si completa con la candidatura di “Come See Me in the Good Light” per Miglior Documentario e quella di “The Lost Bus” tra i contendenti ai Migliori Effetti Visivi.

Le candidature, annunciate dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences per la 98ª edizione degli Academy Award, confermano la solidità e la visione del lavoro di Apple Studios, già protagonista nelle ultime edizioni. I vincitori saranno rivelati domenica 15 marzo a Los Angeles.

Il successo di “F1: il film”, il film sportivo con il maggior incasso di tutti i tempi, consolida la strategia dell’azienda di Cupertino nel panorama cinematografico internazionale. Prodotto da Apple Studios e diretto da Joseph Kosinski insieme al produttore Jerry Bruckheimer, il film si è distinto anche grazie al suo realismo visivo e alla potenza tecnica della narrazione.

«Siamo estremamente grati all’Academy per aver riconosciuto “F1: il film”, “Come See Me in the Good Light” e “The Lost Bus”, tre film che evocano l’esaltazione della connessione umana e che hanno lasciato il segno negli occhi del pubblico in modi distinti», ha dichiarato Zack Van Amburg, responsabile Worldwide Video di Apple. «È entusiasmante vedere “F1: il film” candidato come Miglior Film e assistere al riconoscimento di così tanti membri dello straordinario team creativo, dagli effetti visivi, al montaggio fino all’innovativo lavoro sul suono. Rivolgiamo le nostre più sentite congratulazioni a tutti i candidati».

Anche Jamie Erlicht, sempre a capo della divisione Worldwide Video di Apple, ha espresso la sua soddisfazione: «Con “F1: il film”, Joe, Jerry, Brad, Lewis e l’intero team creativo hanno realizzato qualcosa che solo loro potevano creare, il film di corse più autentico, viscerale e coinvolgente mai realizzato. Hanno superato i limiti tecnici in ogni circostanza, ed è stato un privilegio collaborare a un progetto di questa ambizione. Vedere “F1: il film” candidato come Miglior Film è una testimonianza della loro straordinaria arte, visione e passione incrollabile. Insieme agli eccezionali “Come See Me in the Good Light” e “The Lost Bus”, siamo orgogliosi di celebrare il brillante lavoro dei candidati di quest’anno e siamo profondamente riconoscenti all’Academy».

Le nomination di quest’anno arrivano dopo una lunga serie di riconoscimenti per “F1: il film”, che ha già ottenuto due Critics Choice Award per Miglior Montaggio e Miglior Sonoro, una posizione nella lista dei Top 10 Film del 2025 del National Board of Review e numerose candidature agli Actor Awards, ai Golden Globe, ai Producers Guild Awards, ai Costume Designers e Art Directors Guild Awards, agli Artios, ai Grammy, ai Society of Composers & Lyricists e ai NAACP Image Awards.

Per Apple, la nomination di “Come See Me in the Good Light” come Miglior Documentario rappresenta una prima storica. L’opera, annoverata tra i Top Five Documentari del 2025 dal National Board of Review, ha già vinto il premio Outstanding Feature ai Cinema Eye Honors e mantiene una lunga scia di riconoscimenti internazionali, tra cui il Sundance Film Festival Favorite Award.

Apple consolida così il proprio primato in materia di innovazione cinematografica e di qualità narrativa. Dopo gli storici traguardi ottenuti con “CODA” — primo film di una piattaforma streaming a vincere l’Oscar come Miglior Film nel 2022 — e il successo de “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo” nel 2023, fino ai riconoscimenti per “Killers of the Flower Moon” nel 2024, la casa di produzione conferma la sua capacità di coniugare intrattenimento e arte a livello globale.

Con oltre 687 vittorie e 3.229 nomination ottenute nel mondo per i suoi film, documentari e serie originali, Apple continua a crescere come realtà di punta nel panorama audiovisivo internazionale, affermando un linguaggio cinematografico autentico e di alto livello tecnico e artistico.