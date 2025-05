Apple TV+ annuncia la quinta stagione di “Trying”

Apple TV+ ha recentemente annunciato il ritorno della sua amatissima comedy “Trying” per una quinta stagione. La serie vede protagonisti l’acclamata attrice Esther Smith, candidata al BAFTA Award, e Rafe Spall, candidato al SAG Award. Questa nuova stagione promette di portare nuovi sviluppi e sorprese nella vita dei protagonisti Nikki (Smith) e Jason (Spall), soprattutto con l’introduzione del personaggio di Kat, interpretato da Charlotte Riley. Kat è la madre biologica dei piccoli Princess e Tyler, e il suo arrivo sembra destinato a rivoluzionare l’equilibrio della famiglia.

Fin dal suo debutto, “Trying” è stata acclamata dalla critica come una commedia “piacevole”, “commovente” e “coinvolgente”, descritta come “una delle delizie di Apple TV+”. Con un impressionante punteggio del 95% su Rotten Tomatoes, la serie è stata lodata per le “interpretazioni di spicco dei protagonisti” e la capacità di raccontare una storia “che scalda il cuore” e che “offre un viaggio emotivo che non vediamo spesso in televisione”.

Oltre a Smith e Spall, il cast include il vincitore del premio BAFTA Darren Boyd nel ruolo di Scott, Sian Brooke nei panni di Karen, Scarlett Rayner come Princess e Cooper Turner nel ruolo di Tyler. “Trying” è stata creata, scritta e prodotta da Andy Wolton e vede tra i produttori esecutivi i candidati al BAFTA Award Josh Cole e Sam Pinell, insieme a Chris Sussman. La produzione della serie è gestita da BBC Studios.

Tutte le prime quattro stagioni di “Trying” sono già disponibili su Apple TV+. Inoltre, i fan di Rafe Spall potranno rivederlo presto nel nuovo crime drama “Smoke – Tracce di fumo”, anch’esso in arrivo su Apple TV+.

La quinta stagione di “Trying” si preannuncia come un ulteriore capitolo emozionante e imperdibile per gli affezionati della serie e per i nuovi spettatori pronti a lasciarsi coinvolgere dalle avventure di Nikki e Jason.